【新冠肺炎】葵涌醫院劃四間急症病房專收新症　家屬視像形式探病

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情未有緩和。為減少患者感染風險，提供精神科服務的葵涌醫院實行特別措施，包括由上月17日開始，將八間收症病房的其中四間，劃為專收新入院患者的病房，患者將在病房內接受14日醫學觀察，才會轉至其他病房。 由於醫院現已暫停探病服務。葵涌醫院已安排電腦視像探病，讓家屬以視像方式探望住院病人，而為求方便家屬，醫院亦正準備提供電話視像探病服務。

葵涌醫院行政總監阮家興介紹，葵涌醫院已安排電腦視像探病，讓家屬以視像方式探望住院病人。（侯彩琳攝）

葵涌醫院行政總監阮家興指，精神科病人住院時間較長，且患者互相的接觸亦較多，「會睇電視，到客廳坐，會傾計」。因此一旦有患者感染，便會為病房甚至整間醫院帶來感染風險。而葵涌醫院亦已實施特別安排，以減低病人感染風險。

劃四間病房專收新症 推行視像探病

阮家興指，為減低新症病人和住院病人出現交叉感染的風險。由上月17開始，葵涌醫院將八間急症收症病房的其中四間，劃為專門接收新症的病房。新入院病人將在這四間病房接受14日的醫學監察。當14日監察期結束後，病人才會被轉送到其他病房繼續治療。若入院者原本正進行家居隔離，醫院亦有感染控制的安排，會安排病人到特定隔離區域。另外，為減少人流帶來的感染風險，醫院亦會安排病情較穩定的個案另約覆診日期。

同時，公立醫院現已暫停探病服務。葵涌醫院安排電腦視像探病，讓家屬以視像方式探望住院病人，而為求方便家屬，醫院亦正準備電話視像探病服務。而醫院亦在正門設收集站，安排職員代病人家屬將生活用品和食物轉交給住院病人。

減少病人短暫離院安排

阮家興又指，按照一般做法，少部分住院病人在病情穩定時需短暫離院（Home Leave），以適應家居生活，惟因應疫情風險，醫院已減少患者短暫離院的次數。阮家興承認新安排對病人適應社區生活有影響，但醫院會為患者和家屬安排視像探訪，而負責社區支援的職員，亦會跟進出院患者，阮家興強調，安排是基於「好處同風險間的平衡」。

而在住院安排方面，醫院已減少患者團體活動，而小組活動中，每組人數亦將不多於6人。另外，醫院亦會安排病人在用膳時朝同一方向坐，以減低疾病傳播風險。