中環美利道停車場重建　已故建築女王Zaha Hadid事務所設計圖曝光

已經清拆的中環美利道停車場大廈，地皮由恒基地產投得，將重建成35層的甲級商廈。恒地聯席主席李家傑及李家誠兩兄弟，接受《福布斯》訪問，亦首次公開美利道停車場重建的效果圖。 新商廈將由已故建築女王Zaha Hadid的事務所設計，流線型的外型似被捆綁起來的金屬氣球，建築成本高達4億美元（約31.2億港元），預計2023年落成。香港理工大學賽馬會創新樓，也是Zaha Hadid的作品。

中環美利道停車場重建項目，由恒基地產發展，建築女王Zaha Hadid的事務所設計，設計圖曝光。

2017年5月中，恒地以232.8億元，投得中環美利道停車場商業用地，是市場估價上限。項目最多可建46.5萬平方呎樓面，每呎樓面地價高達50,064元，總成交額和每呎樓面地價都創下當年官地新高。

2018年3月，屋宇署批出此重建項目的圖則，項目將由呂元祥建築師事務所擔當執行建築師。而在同年5月尾，此項目正式確定由已故「建築女王」Zaha Hadid的建築師事務所設計。

▼Zaha Hadid世界各地代表作▼

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去年恒地創辦人、四叔李兆基退任公司主席，改任執行董事，他的兩名兒子、恒地聯席主席李家傑和李家誠近日接受《福布斯》訪問，同時亦曝光美利道停車場重建大廈的設計效果圖和項目進展。

新大樓未有命名，建築成本估計高達4億美元（約31.2億港元），大廈外貌觀似洋紫荊花蕾，又似吹脹的金屬氣球。頂層設可容納500位人的宴會廳，預計2023年落成。

「建築女王」Zaha Hadid在2016年逝世，她的作品影響深遠。（Zaha Hadid事務所）

新大廈由建築女王Zaha Hadid的事務所，Zaha Hadid是伊拉克裔英國建築師，2016年逝世，其建築作品遍布世界各地，曲線風格是她的標誌，設計深深影響後世。

香港理工大學賽馬會創新樓、廣州歌劇院、韓國東大門設計廣場及公園、德國Vitra Fire Station、阿塞拜疆Heydar Aliyev Centre等，都是她的代表作。

Architecture is really about well-being. I think that people want to feel good in a space. Zaha Hadid

▼Zaha Hadid作品：香港理工大學創新樓▼

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▼Zaha Hadid作品：澳門Morpheus▼

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▼拆卸前的中環美利道停車場▼

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▼2017年香港「實驗無止境」Zaha Hadid展覽▼

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