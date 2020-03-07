【新冠肺炎】印度團73歲女團友初步確診　全團20人有20%受感染

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計109宗個案，包括一宗疑似個案。另外，本港今日新增一宗懷疑個案，是「印度旅行團」的一名73歲女團友。 衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日（7日）稱，該患者在2月4至19日參加旅行團，在養和醫院接受病毒檢測，結果呈陽性；她轉至瑪麗醫院再檢測，初步結果呈陰性，需重覆取樣本確定是否確診。這名患者沒有病徵，如她正式確診，將會是團內第4人受感染。以全團20人，即確診和懷疑個案合共佔兩成。

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張竹君稱，懷疑個案是第105宗個案的「團友」，該印度旅行團的日期為1月31日至2月24日，而懷疑個案與其丈夫「遲到早走」入團，在2月4至19日參加。73歲女子並沒有病徵，她在養和醫院接受病毒檢測，結果呈陽性；轉至瑪麗醫院再檢測，初步結果呈陰性，需重覆取樣本確定是否確診。

張竹君相信病毒源頭在印度

張竹君續說，同團首名患者發病的日期為2月23日，而當時73歲女子已回程；倘這名女子確診，將更相信「印度旅行團」群組的病毒源頭在印度。她又稱，據團友講述行程，在當地有見過外國人（歐洲人），但並無與外國人有特別接觸。

當局早前指，他們曾遊西印度城市孟買。

旅行團曾到西印度的孟買。（Arian Zwegers＠flickr）

張竹君相信「印度旅行團」群組的病毒源頭在印度。（李澤彤攝）

一名已返加拿大團友初步確診

印度旅行團一共有20名團友，現時有8名團友身在外地，當中7人在加拿大，其餘1人在英國；回加拿大的團友當中1人初步確診，衞生防護中心已經將資料交給當地衛生部門跟進。至於在港的12人，有1人失聯，2人已確診，其他人均被送往檢疫中心。

養和醫院回覆指，一名73歲女病人於3月6日早上到養和醫院門診部求診，當時並無明顯新型冠狀病毒病徵。鑑於病人表示曾參加印度旅行團，而同團有確診患者，醫生考慮個案情況後安排病人於隔離房間接受病毒測試。由於結果顯示為弱陽性，隨即向衞生防護中心呈報。該院表示，當日直接與病人接觸的醫護人員，均穿上全套保護裝備，而病人逗留期間並無接觸其他病人。而醫院亦設隔離房間及負壓隔離病室，為病人進行病毒測試。