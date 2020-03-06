【新冠肺炎】遊印度婦人曾到喜來登婚宴　酒店增量體溫　職員清潔

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今日（6日）新增2宗確診個案及1宗初步確診個案，其中2宗都與周三晚（4日）確診的第105宗個案，即69歲早前曾到訪印度的婦人有關。衞生署表示，涉事婦人本月1日晚上曾到尖沙咀喜來登酒店出席婚宴，涉及12席中菜宴。 記者下午前往涉事酒店，有職員透露多個宴會廳均能舉辦婚禮並提供中菜宴，視乎圍數而定，未知涉事婦人出席婚禮的實際樓層為2樓的天寶閣，抑或是3樓的宴會大廳。惟3樓的宴會廳、新郎房外現設有圍欄，不允許外人進入。

記者今日下午前往尖沙咀喜來登酒店視察，發現場內極為冷清。（羅君豪攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，本港再多兩宗確診個案及1宗確診個案，其中第107宗個案1名居於薄扶林美景徑美景臺的85歲男子，與第105宗個案、69歲女患者為印度團團友，於1月31日至2月24日曾一同到印度。同時，該名69歲婦人的丈夫亦初步確診。

衞生署又指，該69歲婦人本周日曾到九龍塘根德道5號四季薈，戶外婚宴場地My Garden參與婚宴，並在同日當晚到尖沙咀喜來登酒店出席另一個婚宴，形式為中菜，涉及12席。

記者今日下午到尖沙咀喜來登酒店視察，發現酒店大堂入口有多名職員駐守，專門為客人量度體溫並詢問去向，而酒店大堂、出入口以及升降機均有職員進行清潔。

同時，記者逗留酒店內約20分鐘，氣氛極為冷清，僅有一兩名住客經過，其餘時間僅剩職員駐守。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，第105宗確診個案、69歲曾到訪印度的婦人本周日晚，曾到尖沙咀喜來登酒店出席一個婚宴，涉及12席。（黃寶瑩攝）

職員：多個地方均能擺設婚宴

對於衞生署今日未有透露，涉事婦人參與喜來登酒店婚宴的實際樓層。有酒店職員向記者透露，場內有多個地方均能擺設婚宴，包括位於2樓的天寶閣以及3樓的宴會廳，實際視乎圍數而定。惟記者發現，天寶閣現時維持正常營業，但前往3樓的宴會廳，則發現新郎房間門外而架設圍欄，不允許客人進出，未知是否與涉事確診婦人出席的婚宴有關。