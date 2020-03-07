【新冠肺炎】國泰3月9日起陸續停飛日本航線　安排暫至本月28日

新型冠狀病毒疫情持續，日本將於下周一（9日）凌晨零時起至本月底，要求所有從中國及韓國入境者，包括香港及澳門，強制隔離檢疫14日，並取消港、澳特區護照者的免簽證入境安排。 國泰航空今晚（8日）宣布，國泰及港龍從本月9日起至28日，暫停所有來往香港及福岡、名古屋、札幌及東京羽田機場的航班；從本月13日起則暫停所有來往香港及東京成田、大阪關西機場的航班，暫至28日，同期也會暫停台北來往該兩機場的航線。

國泰宣布，從本月9日起陸續停飛日本航線。（資料圖片）

↓↓機場滿場是飛機↓↓

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國泰宣布，國泰及港龍航空從本月9日起至28日，暫停所有來往香港及福岡、名古屋、札幌及東京羽田機場的航班；從本月13日至28日則暫停所有來往香港及東京成田、大阪關西機場的航班。日本當局規定，所有從中港澳往日本航班，只能往返該兩個機場，因此此安排後，國泰將停飛日本。

國泰表示，台北往來東京成田機場及大阪關西機場的航班，也會於13日至28日暫停。

國泰指，將會視乎日本當局要求及疫情發展再決定進一步安排，而日本為重要的航點，國泰保證會回復正常的飛行安排。

▼3月4日港府首兩班包機 武漢現場圖片▼

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需要在4月30日或之前更改機票

至於已購買機票的乘客，根據國泰日前公布的安排，只要在3月6日或以前經由全球辦事處發出，並於3月6日至4月30日涉及香港往來日本，並已確認機位之國泰／國泰港龍航空機票 ，均可獲豁免重新訂位、更改航點及退票之手續費，並需要在4月30日或之前提出有關要求。而若涉及更改航點或重新訂位，更改後的旅遊日期必須爲今年12月10日或以前。

港航暫維持每日一班飛東京及大阪

香港航空在周五（6日）宣布，從下周一起至本月31日停飛香港來往札幌、沖繩的航班，而來往香港及鹿兒島的航班則從本月2日至4月28日停飛。至於來往東京的航班則在3月及4月維持每日一班；而來往大阪及香港的航班在3月維持每日一班、4月則為每周16班。

至於已購買機票的乘客，港航將為乘客豁免前往日本機票重新訂位、更改航點及退票的費用。此項特別豁免適用於所有今年3月6日或以前經由全球辦事處發出，並於3月6日至4月30日往來香港及日本並已確認機位的香港航空機票；而更改後的新出發日期必須爲原定出發日期的6個月內。