【新冠肺炎】前線醫護因使命感到駿洋邨　醫管局：會盡力提供裝備

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）的疫情持續，醫護人員疲於奔命。醫院管理局總護理行政經理潘恩榮今早（8日）在電台節目承認，防護裝備供應的確緊張，不過強調醫管局會盡力做到最好。 對於有稱醫管局屢次更改保護裝備指引，被批評「搬龍門」，瑪麗醫院感染控制組高級護理主任黃淑貞則表示，「初時因擔心患者會嘔吐或肚屙 因而選用更高級別防護衣」，對病毒認知加深後，例如知悉病毒非空氣傳播，病徵亦主要不涉嘔吐等，故有所調整，強調改動經深思熟慮，而且參考了世衛指引。 港府近日從武漢接回港人到駿洋邨隔離，有前線醫護表示，受使命感驅使下，自願到駿洋邨工作，直言：「大難當前更加要行出呢一步」。

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潘恩榮今日在商台節目《政好星期天》表示，疫情下醫護人員工作壓力上升，孤獨感大，與親友相聚時間減少，認為保持上佳的個人心理質素非常重要，不過隨著全球加深了對病毒的認識，相信前線醫護會更易安定。

對於保護裝備，潘恩榮承認防護裝備供應的確緊張，尤其疫情於全球擴散，物資、物流更緊張，但強調醫管局會盡力做到最好。黃淑貞則表示，雖然裝備緊張，但最重要的，是有否適當使用，例如卸下不善會增加風險，並認為醫管局較前線更擔心裝備不足，因有責任保醫護人員。

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初時因擔心患者會嘔吐或肚屙 因而選用更高級別防護衣

疫情期間醫管局曾修改保護裝備指引，被質疑因無法提供足夠裝備，而修改指引，被批「搬龍門」。黃淑貞表示，初時擔心患者會嘔吐或肚屙，因而選用更高級別防護衣；又憂慮病毒經空氣傳播，惟隨著疫情不斷演變，對病毒有更多認識，故指引可以修改。她強調修改時參考了世衛及歐洲方面的指引，形容經過深思熟慮。

醫護人員：到駿洋邨工作可學習在特別環境工作

政府近日陸續將武漢港人以包機接載回港，再送到駿洋邨隔離。出席同一節目的東區醫院急症室醫護人員表示，受使命感驅動，自願到駿洋邨工作，形容當時「第一時間舉手」。他認為，到駿洋邨工作可保障香港公共衛生，亦可學習在特別環境工作；當中他主要負責抽血及抽取鼻咽樣本，有部分隔離人士情緒較低落及激動，需紓緩其情緒。

另一名屯門醫院護士亦稱，因使命感自願到駿洋邨，形容「大難當前更加要行出呢一步」。她表示，當時前線裝備物資充足，醫管局事前亦有派醫生於該處視察。

前新界東醫院聯網風險管理及質素保證總監雷兆輝於2003年前曾經歷沙士一役。他形容，是次病毒狡猾，而且防護裝備較當年難購買，不過相當相信已掌握如何處理，並提醒配戴口罩時必需正確。