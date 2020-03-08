【新冠肺炎】張建宗：戰「疫」無名英雄包括紀律部隊及退休公務員

新冠狀病毒(俗稱武漢肺炎)引起的疫情持續，政務司司長張建宗指，政府早前鼓勵同事和已退休的公務員，以自願性質參與義務工作；他今(3月8日)於網誌指，上周二(3月3日)到訪政府資訊科技總監辦公室(資科辦)家居檢疫控制中心，為工作人員打氣，以及了解如何利用創新科技，監測受強制檢疫的人士留在居所，當中有超過200名義工參與工作，包括紀律部隊和各部門在職同事和退休公務員；而警隊設立了一支為數200人的警察抗疫專隊，協助資科辦及衞生署。

張建宗到訪政府資訊科技總監辦公室，家居檢疫控制中心。(政務司司長網誌圖片)

張建宗指，義工除了每人每天以通訊軟件聯絡約100名接受檢疫人士作實時位置分享，確定他們留在指定處所接受檢疫外，亦會耐心解說檢疫安排，分享健康資訊，還會協助處理其他的查詢或需要，例如食物及醫療支援，轉交相關部門跟進。

有義工曾經致電接受家居檢疫的日本人，由於這位人士不懂以英語對話，義工想到改用文字短訊聯絡，然後將他的日文回覆翻譯；張建宗指，情況足見義工不只情緒智商高，解難能力亦無庸置疑。

張建宗指，警察抗疫專隊工作包括往駿洋邨檢疫中心搬運組裝傢俱。（政務司司長網誌圖片）

至於紀律部隊，張建宗指，警隊設立了一支為數200人的警察抗疫專隊，其中70人為現役的後勤警隊人員，其餘130人是退休警務人員。除了往駿洋邨檢疫中心搬運組裝傢俱之外，他們由2月14日早上6開始在三個口岸，包括機場、深圳灣及港珠澳口岸，協助資科辦及衞生署，為從內地入境而沒有攜帶智能手提電話的港人及旅客配帶電子手環。

張建宗指，要有效應對這場可能是持久戰的疫情，政府會竭力做好防疫抗疫工作，保障市民的健康，大家要本著共同目標，防範病毒在社區傳播，使防疫措施能達致最高的成效，努力戰勝這一疫。