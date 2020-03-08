【新冠肺炎】港府料啟動醫療衛生研究基金　研病毒感染風險及用藥

源自武漢的新型冠狀病毒肺炎蔓延各地，全球確診個案累計已突破十萬宗，本港至昨日（7日）已錄得109宗確診及1宗疑似個案。 食物及衞生局局長陳肇始今日（8日）撰寫網誌，回顧疫情爆發以來港府落實各項防控措施，並透露當局計劃盡快啟動醫療衛生研究基金，以支援新型肺炎的相關科學研究，包括病毒的可傳播性及可傳染性，感染控制和預防策略，病毒的感染風險，治療的抗藥性問題等領域。

食物及衞生局局長陳肇始稱，過去兩個月出席了30次記者會交代疫情發展。（資料圖片／鄭子峰攝）

食物及衞生局局長陳肇始在網誌中，提到自疫情爆發以來，港府著力做不同措施，包括收緊傳染病相關的法例框架、控制關口人流、公立醫院防控、對懷疑個案的隔離及治療等各項措施，並與海內外衞生部門保持密切聯繫。她稱在過去兩月，亦出席了接近30次記者會或傳媒答問，報告疫情的最新資訊。

啟動醫療衛生研究基金支援 以啟動新型肺炎相關的科學研究

她續指，醫療衛生研究是整體疫情防控策略中不可缺少的一部份，食物及衞生局計劃盡快啟動醫療衛生研究基金支援，啟動新型肺炎相關的科學研究，包括病毒的可傳播性及可傳染性，有效檢測和監察，有效臨床診斷和治療，感染控制和預防策略，病毒引起的感染風險，治療的抗藥性問題，及其他相關研究領域。

因應新型肺炎的發展，醫療衛生研究基金的研究員擬定項目申請截止日期亦已延長半年，至今年9月30日止。