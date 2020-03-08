【新冠肺炎】基層婦女製布口罩自救　組織籲政府關注婦女貧窮

新型冠狀病毒肺炎疫情在香港爆發以來，不少家庭都面對停工停學，基層家庭甚至可能面對口罩短缺。香港社區組織協會與愛連心基金及基層婦女於三八婦女節召開記者會，指近期鼓勵近百名基層婦女自製布口罩「自救」，並會送給老弱、貧困家庭，期望社會的疫症當前，可以互助互愛。組織同時呼籲社會及政府關注婦女貧窮，支援家庭照顧及就業。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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香港社區組織協會幹事施麗珊指，不少基層婦女要照顧停課的子女，丈夫或自己亦要面對停工或開工不足，家中經濟受打擊，難買市面上防疫裝備。香港社區組織協會和愛連心基金在二月中開始合作舉辦「愛心口罩比賽」，鼓勵近百名基層婦女用衣車或手縫布口罩「自救」，並設立數個獎項、每星期派發一次獎金，至月中做500個口罩套送給老弱、貧困家庭。

基層婦女自製布口罩「自救」 至今縫逾百個

以前是裁縫師傅的玲姐指，年初四返港後到處都買不到口罩，問同事借口罩亦難解燃眉之急，加上丈夫和兒子都要上班用口罩，但家中只剩12個；她看到家中不少的布，於是就決定縫布口罩，「真係無計，所以就諗左呢個方法」。

她指希望將口罩放在口罩套內，每次外出後就只洗布口罩，外科口罩就可以用多幾次。玲姐現時每日可縫製八至十個布口罩，可有六、七個不同版本，並以橡筋代替外科口罩的鐵線，方便清洗。玲姐至今已縫製一百多個，除了會送給身邊的人，例如樓下保安員，亦會送布給其他婦女和以通訊軟件教她們縫口罩。

玲姐（圖中）指，多次排口罩都買不到，故決定自製布口罩。（蕭韻蕊攝）

學習縫製技能 減輕婦女精神壓力

同樣有參加比賽的卓女士指，今次比賽令她學會縫布口罩，紓緩了抑鬱症病情。她指，八歲的兒子患有過度活躍症，自疫情爆發以來兒子停課留在家中需要照顧，做地盤的丈夫則從一月中開始只開了三次工，家中經濟受打擊，亦令她壓力倍增。而她今次學做口罩，除了可贏得獎金幫補家計，更可做口罩送給丈夫的同事，令她感到開心和滿足。

卓女士指，參加今次比賽減輕了她的精神壓力。（蕭韻蕊攝）

社區組織協會：政府應關注婦女貧窮

另外，社區組織協會呼籲社會及政府關注婦女貧窮，同時建議政府應確保防疫物資供應充足和價錢可負擔，同時學校應為父母需要上班的學生提供託管服務，並分流安排基層學生回校溫習；政府在停課期間亦應為照顧家庭和特殊病患者的婦女提供照顧者津貼。