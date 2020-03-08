【新冠肺炎】袁國勇：比沙士嚴重　短期不會結束　學校復課較困難

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，全球範圍內確診個案不斷上升。港大微生物學系講座教授袁國勇接受內地傳媒《財新》專訪時指，新型冠狀病毒疫情全球爆發明顯，疫情較沙士更為嚴重，現時內地已經有外國輸入個案，疫情不會很快結束，要讓學生復課較為困難。

疫情全球爆發 遠比沙士嚴重

袁國勇在接受《財新》訪問時表示，03年沙士疫情持續6個月，8,000人感染，700多人死亡，而如今新型冠狀病毒肺炎疫情爆發兩個月，全球已經突破10萬人確診，逾3,000人死亡，明顯已經是全球大爆發，且疫情遠比沙士嚴重。

疫情出現以來，港府逐步實施人流管制措施，以減少由內地、韓國入境數量。至於何時可以放寬管控措施，他表示，若兩地疫情發展水平接近，則沒有必要管制人流，其次亦要觀察對方地區疫情發展處於什麼階段，若正在爆發，則不能放鬆。他指，香港現時每100萬人就有10個病例，而韓國現時100萬人當中有140個病例，比例遠高於香港，必須暫停與韓國的人流往來。

袁國勇指，新型冠狀病毒疫情全球爆發明顯，疫情較沙士更為嚴重。（歐嘉樂攝）

袁國勇表示，學生在學校內容易傳播疫情，且症狀輕微，會再傳染給照顧者，包括菲傭、父母等。他又指，現時內地出現外國輸入個案，認為疫情不會很快結束，所以若復課，將是很艱難的決定。

袁國勇指，疫情剛開始爆發時，新增病例會呈指數增長，須採取最嚴格的措施截斷傳播，若疫情增長趨於平緩，每日增加一兩個新增病例，就可以逐步放鬆嚴格管控。他指，香港正在一步步放鬆管控，若新增病例14天內未以指數飆升、疫情沒有再爆發，就會慢慢由大學、中學、小學及幼稚園逐步復課，慢慢放鬆直至社會恢復正常運轉。

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