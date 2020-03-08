【新冠肺炎】袁國勇：港府人流管制稍遲　若一早管理人流傳播會減

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，全球範圍內確診個案不斷上升。港大微生物學系講座教授袁國勇接受內地傳媒《財新》專訪，指1月赴武漢視察疫情時，到訪的地方可能是「示範單位」，中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山更多次追問，才得知有1個病人感染14個醫護的情況。 對於香港在今次疫情中的表現，袁國勇表示，除了人流管制晚了一些，其它防控措施做得都不錯，「如果能一早管制內地入境的人流，相信本地傳播會減少一些。」

到訪武漢的可能都是「示範單位」 鐘南山當時異常尖銳、多次追問

袁國勇表示，1月17日至19日前往武漢視察，其後到北京匯報。他指當時到訪武漢時，可能都是「示範單位」，來自湖北省和武漢市衛健委、武漢疾控中心及當地醫院等人士提供的答案「似乎已經準備好」。他指當時鐘南山異常尖銳，追問有沒有其他未講的情況、病例及個案數量，但由於當地疾控中心16日才收到國家下發的試劑盒，上述人士則表示所有案例都「正在測試」，並表示有1個病人感染14個醫護的情況，不過還沒有確診。

袁國勇指，其後去北京匯報時間到一名副國級領導人以及國家衛健委的官員，當時專家組已經反映事態嚴峻，肯定發生了人傳人情況。袁國勇透露當時專家組有一位頂尖的流行病學科學家提議武漢封城。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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袁國勇指自己是去年12月31日時通過內地學者得知內地出現新病毒，收到風後立即通知港府，並在當晚召開了專家小組會議。會議後衛生署便要求醫管局和出入境口岸加強健康監察，亦向私家醫生發信要求留意。

截至3月7日，香港共有107宗確診個案，袁國勇指香港與內地人流往來頻繁，防疫控制做得非常好，惟「控制內地的人流往來的時機，確實慢了一點」。他指，早前只限制來自武漢乃至湖北的人流入境，沒有考慮限制所有內地的人流，除了前10例是輸入型病例，之後都是本土傳播，「如果能一早管制內地入境的人流，相信本地傳播會減少一些。」

疫苗臨床應用至少需要一年到一年半

現時各國專家正積極研發有效疫苗對抗病毒，袁國勇表示，其團隊研發的疫苗正在小鼠測試階段，已經通過了安全測試，小鼠給藥沒有副作用，而且會產生抗體。目前團隊正在測試綜合抗體數量是否能夠提供足夠的保護、免疫細胞、T細胞是否會攻擊被病毒感染的細胞，之後會做一些攻毒實驗，預計疫苗到臨床應用至少需要一年到一年半的時間。