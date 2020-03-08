【新冠肺炎】佛堂群組多一人染病　藍塘道安慧苑患者利園一期上班

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續擴散，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日（8日）表示，本港新增4宗確診個案，累計已有114宗感染個案。其中第112宗與北角佛堂「福慧精舍」相關。 而第114宗個案患者居於跑馬地藍塘道安慧苑為英籍男子，曾在潛伏期間在日本、倫敦及香港工作，並於潛伏期間曾到銅鑼灣利園一期上班。

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第112宗個案為55歲男士，第83宗患者的丈夫，第84宗患者的父親，居於北角百福花園康福閣。他的妻子曾於上月到訪美輪大廈的「福慧精舍」佛堂，亦與第76宗患者會面。

即將完成隔離才發現確診

患者於2月26日被送往檢疫中心隔離，逗留了12日即將離開時，其深喉唾液樣本發現為陽性。由於患者長期留在防疫中心，因此社區上並無密切接觸者，但其家人或需要延長檢疫時間。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日（8日），發布本港最新的111至114宗感染個案，其中第112宗與北角「福慧精舍」相關。（余俊亮攝）

曾到日本倫敦 與另一確診者同機抵港

第114宗個案為英籍男士，居於跑馬地藍塘道。潛伏期間曾到日本及倫敦。他於上月19日到日本公幹，21日從日本返港轉機前往倫敦，29日坐CX250航班抵港，並在3月4日至5日在利園一期上班。

患者於3月6日感到身體不適，有喉嚨痛、流鼻水、疲倦等病徵，到律敦治醫院急症室求診，其深喉唾液陽本為陽性。由於潛伏期間大部分時間在外國，懷疑輸入個案的機會較大。因患者病發前在港工作，衛生署保守估計列入本地感染個案。

翻查資料，該班航班已有另一名乘客確診，但兩人於不同客艙，第114宗患者據知是於經濟客艙內，同機另一名正於深圳治療的男患者則於頭等艙，兩人分開座位區域，但由於大家同去同一個機場，要再檢視他們有否一同去過相同的貴賓招待室等，但有機會兩宗都是獨立的輸入個案，兩者並非有關連。