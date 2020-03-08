【新冠肺炎】印度旅行團群組再添病例　居元朗59歲女患者伊院留醫

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情持續，衞生署衞生防護中心今（8日）晚公布的資料顯示，本港累計115宗個案，包括114宗確診個案及1宗疑似個案。 今晚新增的確診個案為一名59歲女性香港居民，她是早前「印度旅行團」群組的同團團友、有長期病患，居於元朗十八鄉路83號原築1座。她沒有出現病徵，因被列作密切接觸者昨日被安排入住檢疫中心，其深喉唾液樣本今日證實呈陽性反應，已獲安排入住伊利沙伯醫院接受治療，現時情況穩定。患者的家人沒有出現病徵，丈夫正接受檢疫，兒子、女兒及家庭傭工將被安排接受檢疫。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日下午在記者會期間公布，截至下午累計4宗新增確診個案，連同今晚公布新增的59歲女病人個案，目前本港合共有115宗個案，當中包括114宗確診、1宗疑似個案。據了解律敦治醫院增多一宗初步確診個案，患者是44歲男子，是第106宗個案、56歲印度裔港商的司機。

另外，本港錄得第3宗死亡個案，死者是76歲女病人，她居於元州邨元樂樓，過去一直有長期病，她早前與丈夫一同確診。

衞生防護中心公布，今日的確診個案中兩宗與印度旅行團群組個案有關。（余俊亮攝）

59歲女患者無病徵 深喉唾液樣本驗出病毒

衞生防護中心表示，今日的確診個案中兩宗與印度旅行團群組個案有關。一名59歲女子於1月31日至2月24日參加同一印度旅行團，病人有長期病患，居於元朗十八鄉路83號原築1座。她沒有出現病徵，因被列作密切接觸者昨日被安排入住檢疫中心，其深喉唾液樣本今日證實對新型肺炎病毒呈陽性反應，已獲安排入住伊利沙伯醫院接受治療，現時情況穩定。病人同住的家人沒有出現病徵，丈夫正接受檢疫；兒子、女兒及家庭傭工將被安排接受檢疫。

另一宗涉及一名76歲男子，被列為第111宗個案，他是分別於3月4日、6及7日確診的第105宗、第107宗及第110宗個案三名病人的印度旅行團團友。病人有長期病患，居於南區域多利道550號下碧瑤灣31，他自2月23日出現肚瀉，中心於3月5日進行接觸者追蹤工作時將病人安排送往瑪麗醫院接受檢查，其呼吸道樣本對新型冠狀病毒呈陰性反應，被安排入住駿洋邨檢疫中心。

該名男子的深喉唾液樣本昨晚（7日）證實對新型肺炎病毒呈陽性反應，已入住瑪麗醫院接受治療，現時情況穩定。病人同住的妻子正接受檢疫，家庭傭工沒有出現病徵，將接受檢疫。

衞生防護中心公布，今日的確診個案中兩宗與印度旅行團群組個案有關。（余俊亮攝）

第三宗新增個案涉及一名55歲男子（為第112宗個案），他是於2月25日確診的第83宗個案曾到訪「福慧精舍」佛堂的病人的丈夫，以及同日確診第84宗個案病人的父親。病人過往健康良好，居於北角百福花園康福閣，他沒有出現病徵，早前因被列作密切接觸者被安排入住檢疫中心。該名病人現時在屯門醫院接受治療，情況穩定。病人最近沒有外遊，也沒有到訪「福慧精舍」，其女兒及母親沒有出現病徵，正接受檢疫。

衞生防護中心的流行病學調查顯示，目前合共19名病人均曾於1月或2月到訪位於北角美輪大廈的「福慧精舍」佛堂，或與曾到訪該佛堂的確診人士有關聯。

周巧兒第二名家傭確診

第四宗個案涉及一名47歲女子（為第113宗個案），她是於2月25日確診的第85宗個案（即馬主周巧兒）的家傭，亦是於2月26日確診的第90宗個案病人（即周的家傭）的密切接觸者。病人過往健康良好，居於大坑大坑道113 號瑞士花園四座。她沒有出現病徵，早前因被列作密切接觸者被安排入住檢疫中心，她現時在威爾斯親王醫院接受治療，情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊，其僱主丈夫及僱主兒子沒有出現病徵，正接受檢疫。

北角福慧精舍佛堂爆發新型肺炎疫情。（資料圖片／梁鵬威攝）

第五宗個案涉及一名41歲男子（為第114宗個案），過往健康良好，居於跑馬地藍塘道108號安慧苑。他自3月6日起出現喉嚨痛、頭痛、流鼻水及疲倦等病徵，同日到律敦治醫院急症室求醫。其深喉唾液樣本今日證實對新型肺炎病毒呈陽性反應，現時在伊利沙伯醫院接受治療，情況穩定。

患者與3名女兒曾同搭飛機

該名41歲男子於潛伏期内曾經外遊，於2月19日乘坐國泰航空CX542由香港到東京，於2月21日乘坐國泰航空CX505由東京經香港轉機；帶同3名女兒於2月22日乘坐國泰航空CX225由香港經倫敦到格拉斯哥，並於2月28日由格拉斯哥經倫敦，於2月29日返抵香港（國泰航空CX250）。病人的家居接觸者，包括妻子、三名女兒及兩名家傭沒有出現病徵，將被安排檢疫。

連同今晚公布新增的59歲女病人個案，目前本港合共有115宗個案，當中包括114宗確診、1宗疑似個案。據了解律敦治醫院增多一宗初步確診個案，患者是44歲男子，是第106宗個案、56歲印度裔港商的司機。

另外，本港錄得第3宗死亡個案，死者是76歲女病人，她居於元州邨元樂樓，過去一直有長期病，她早前與丈夫一同確診。