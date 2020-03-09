【新冠肺炎】復工後紅磡巴士站現人龍　打工仔自嘲：因為鍾意返工

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港確診個案仍在增加。不過，繼上周公務員結束逾月在家工作後，更多打工仔陸續復工。今日（9日）早上8時左右，紅磡過海巴士等候處又現人龍，幾乎所有人都戴上口罩防護，自動「企疏啲」未有鬆懈。不少上班族更攜帶自備飯盒，相信是為了避免外出食飯以減少感染機會。

打工仔陸續復工，紅磡海底隧道今早再現擠塞。（袁澍攝）

黃小姐表示，已經返工一段時間了，早前公司讓員工在家工作，時間久了「有啲悶」，「復工可以見下同事，都開心架。」 (岑卓熹攝)

早上8點，經紅隧過海的車輛較多，紅隧略有擠塞，紅磡過海隧道巴士站亦人龍再現，惟許多人自發與前面排隊的人士「企疏啲」，保持距離。雖然排隊人數未及以前，但多架巴士仍然逼爆，車廂內乘客擁擠，一直排到車門口。

公務員林小姐表示已經返工一周，她表示搭巴士的人明顯比上周多了許多，大家等候時也明顯增加了距離，她因擔心被感染，所以自備搓手液。過往很少帶飯返工的她，最近也日日自備飯盒，避免外食增加感染風險，她大家對於疫情提高了認識，就不會太緊張疫情，她指雖然疫情都嚴峻，但始終社會需要運作，「無可能繼續停。」



公務員林小姐表示，過往很少帶飯返工的她，最近也日日自備飯盒，避免外食增加感染風險。 (岑卓熹攝)

公務員林小姐過往甚少自備飯盒，疫情肆虐下亦一改常態。（袁澍攝）

「復工可以見下同事，都開心架」

黃小姐早上在巴士站等車，她說自己已經返工一段時間了。見到仍有公司讓員工在家工作，她說不羨慕，指早前公司讓員工在家工作，時間久了「有啲悶」，有些思念同事，「復工可以見下同事，都開心架。」

工地工作未因疫情停工

楊先生在工程公司工作，疫情以來從未停工，他說工作性質無法在家工作。今日他並非戴口罩，而是戴上地盤用的豬咀，他說自己並非害怕才戴這種「高級裝備」，而是想慳一些口罩給更需要用的人，「平時工作也會戴呢個（豬咀），無乜所謂。」他認為不少打工仔要「搵食」，現在政府和一些公司陸續復工也是因為社會需要運作的無奈之舉。

周先生和陳小姐結伴搭巴士，二人都已經復工一段時間，表示自己會多做一些措施防疫，包括勤洗手、辦公時戴口罩等等，在公司也會多叫外賣而不是外食，另外也減少與外人開會。問及二人之前在家工作，現在要復工，是否還是更喜歡返工的感覺，二人對視搖頭，周先生無奈自嘲「係呀，我好鍾意返工呀！」



及至上午9時半，過海巴士人龍未散，有些龍尾甚至延續至隧道兩端的天橋上。

周先生和陳小姐結伴搭巴士 ，周先生自嘲「鍾意返工」。 (岑卓熹攝)

復工日紅磡海底隧道情況：