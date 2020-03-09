【新冠肺炎】調查：逾半基層人士重用口罩　四成半重用3日或以上

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，防疫物資價格飆升，一盒口罩動輒數百元，令基層難以負擔。明愛社區發展服務在2月至3月訪問超過300位基層家庭狀況，發現有超過半數基層人數會重用口罩，四成半會重用3日或以上，另外疫情衍生外出難、失業等問題，更令不少基層情緒受到困擾。

調查訪問了309位基層人士，遍佈港島、九龍和新界。結果顯示，有48.9%的受訪者口罩儲備不足兩個星期。有半數以上的被訪者會重用口罩，其中有45.5%的人士重用口罩3日或以上。重用口罩的人士中，有75%沒有進行消毒就重用。

因為沒有口罩，有八成人連續3日以上沒有出街，54%的人士因為不外出感到生活受到影響。另外疫情也令到不少基層人士工作受影響，有38%的人遇到沒工開的狀況，21%的人放無薪假。明愛社區發展部註冊社工文思懿指，這些都令基層家庭陷入困境。

明愛社區成員黃偉翰表示，缺乏口罩令家庭照顧者、退休人士和停課學生最受影響，他們困在家中的有限空間，亦會產生情緒困擾。他並指，重用口罩會增加基層家庭染病的風險。

文思懿(左二)指，政府現時可以帶頭創造職位，尤其針對低收入、低學歷或缺乏工作經驗的年輕人等。（袁澍攝）

明愛社區發展部建議政府在疫情中應該擔任民間防疫物資分配的角色，甚至介入市場控制必須品價格和供應，以及推出更多即時、持續的經濟援助等。民間社區亦可組織分享或者自製防疫物品等。

另外，政府在03年沙士期間曾設置「青年大使」職位，讓青年人可以進入NGO等機構工作，亦曾安排低學歷人士進入社區做清潔。文思懿指，政府現時亦可以帶頭創造職位，尤其針對低收入、低學歷或缺乏工作經驗的年輕人等，協助在勞動市場缺乏競爭力的組群。