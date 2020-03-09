【新冠肺炎】許樹昌：印度無法廣泛驗病毒　需從輸出個案反映實況

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（9日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，疫情已在全球大流行，發展中國家如印度的資源有限，無法為國民廣泛做測試，需從輸出個案反映當地真實感染情況。他又稱，歐洲國家之間交流頻繁，相信在不久將來，會有其他歐洲國家「加入意大利行列」，感染人數破千。

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許樹昌稱，兩個月內，已經有超過一百個國家受新型冠狀病毒影響，確診數字激增，同意現時疫情已在全球大流行。許樹昌稱，健康申報並非完全無效，如入境人士老實申報，在港出現病徵便會盡快被隔離，不會將病毒傳入社區。

本港近日出現「印度旅行團」群組，五人上月到印度旅遊後回港確診，並感染一名密切接觸者。許樹昌坦言，發展中國家的資源有限，無法為國民廣泛做測試，需從輸出個案反映當地真實感染情況。本港已出現數宗印度輸入個案，如其他國家亦有同樣情況，就知道印度社區已出現問題，不能再到訪。

意大利疫情嚴峻，確診人數接近8000，超過300人病逝。許樹昌說，歐洲國家之間交流頻繁，相信在不久將來，會有其他歐洲國家「加入意大利行列」，感染人數破千。他又說，如美國、英國、法國的個案繼續上升，確診人數達四位數，港府便應考慮對這些國家與意大利「睇齊」，需限制旅遊，並要求入境人士接受14天檢疫。