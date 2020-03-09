【至尊公主號】郵輪乘客最快今日落船　港人乘客料需分三日

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情在全球持續擴散，其中被拒靠岸的至尊公主號（Grand Princess）郵輪會在美國當地時間3月8日停靠加州奧克蘭港，乘客預計可於9日陸續落船。中國前日（7日）亦確認，郵輪上有9名中國大陸的乘客。而本港入境處則表示，至今並未接獲港人求助。入境處會繼續與公署、總領館、旅議會及有關郵輪公司保持密切聯繫，留意事態發展。

有報稱港人的乘客日前向本港傳媒表示，郵輪上所有乘客會在奧克蘭分兩至三日落船，並接受檢測和隔離14日，至於出現病徵者將會優先上岸、送院治理。

+7
+6
+5

「至尊公主號」是繼「鑽石公主號」（Diamond Princess）之後，同樣出現新型冠狀肺炎疫情的郵輪。加州政府表示，將會開始對船上2,400名乘客進行分組，但在奧克蘭港只會讓乘客落船，約1,100名船員將繼續留在船內。郵輪之後會駛往另一個暫時未決定的地方停泊，接受為期兩星期的隔離。

有自稱港人的乘客林女士向本港傳媒透露，郵輪上所有乘客會在奧克蘭分兩至三日落船，並接受檢測和隔離14日，至於出現病徵者將會優先上岸、送院治理。由於林女士是加州居民，她與丈夫將會在加州內的軍事基地隔離；而其他州份的美國乘客將會送往德州及佐治亞州作檢疫和隔離。而外籍乘客完成隔離後，將由美國政府安排專機返國。

【新冠肺炎・美國】至尊公主號郵輪乘客預料9日下船
【新冠肺炎】中國確認：至尊公主號郵輪有9名中國大陸乘客
【至尊公主號】專家倡郵輪人員落船隔離　特朗普卻想讓乘客留船上
【新冠肺炎．至尊公主號】郵輪有11名中國船員　健康狀況穩定
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。