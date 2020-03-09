【新冠肺炎】瑞德西韋月中抵港　多家公立醫院將參與臨床試驗

美國大型生物製藥公司吉利德科學公司開發的新型實驗性藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），上月底被發現能有效改善新型冠狀病毒肺炎患者的臨床症狀。 香港醫院藥劑師學會於今日（9日）公布，本港將展開由Gilead藥廠贊助的「瑞德西韋」臨床試驗，參與醫院包括醫管局七大聯網的醫院，藥物試驗最快在3月16日，從新加坡運送抵港。

第一批「瑞德西韋」試驗藥物在2020年3月16日由新加坡運送抵港，預計公開標籤臨床試驗將在3月16日後開始。（新華社）

香港醫院藥劑師學會與本港Gilead藥廠確認後，將展開三個有關瑞德西韋 (Remdesivir) 抗病毒藥物的臨床試驗，分為「公開標籤」和「雙盲」兩類研究。參與「公開標籤」的醫院包括︰瑪麗醫院、威爾斯醫院、瑪嘉烈醫院；參與「雙盲」為其他聯網的醫院。

預計五月完成招收共1,000名試驗患者

「公開標籤」分為兩個臨床試驗，對象為嚴重及中度感染病人。嚴重感染病人方面，評估患者服用藥物後的安全性，針對患者能否回復正常體溫和血含氧量，進行第三期隨機研究抗病毒效能。多國參與招收約400名患者，預計於2020年五月完成。

中度感染病人方面，評估患者服用藥物後的安全性和抗病毒效能，進行第三期隨機研究，比較標準治療病人的出院時間。多國參與招收約600名病人，預計於2020年五月完成。

臨床試驗藥物須由醫院藥劑師管理

藥劑師學會指，「雙盲」研究詳情將稍後公布，第一批「瑞德西韋」試驗藥物在2020年3月16日由新加坡運送抵港，預計公開標籤臨床試驗將在3月16日後開始，所有臨床試驗藥物須由醫院藥劑師管理。