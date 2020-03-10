【新冠肺炎】港人難外遊　鴨寮街漫遊卡檔生意跌九成　學生客反增

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，港人外遊主要目的地日本及韓國爆發疫情，部分國家及地區亦限制港人入境，當中日本更暫停港人免入境簽證，港人外遊難上難。以往外遊港人經常會到深水埗鴨寮街的排檔購買漫遊電話卡或數據卡，有檔主指近月生意大跌，每日生意額僅及過往十分之一，即少了九成，亦有檔主直言每日生意額不足1,000元。 然而，在疫情下意外出現「新客路」，網上學習需耗大量數據，有檔主表示近期學生顧客增加，他們主要購買本地數據卡以應付網上學習。

有鴨寮街電話卡檔主嘆，受外遊限制影響生意大跌，每日生意額僅及過往十分之一。（鄺曉斌攝）

新冠肺炎疫情全球蔓延，內地全國疫情嚴重，回港需強制住所檢疫14日；多個港人熱門旅遊地點如韓國突然爆發疫情，日本亦有本地爆發，前往遊玩有感染風險。另一方面，多國鑑於本港也成疫區，紛紛禁止港人入境，或要求入境需隔離14日，而日本也取消特區護照和BNO入境免簽證待遇，變相向港人「落閘」，台灣也早已拒絕港澳居民入境。港人在此雙重情況夾擊下，可謂無處可去。

各地對港人的入境限制

鴨寮街一帶的電話卡排檔一直有銷售漫遊電話卡，由於可使用限期較短，也有其他國家的漫遊電話卡供應，售價比本港電訊商的同一產品便宜，向來是外遊市民必到之處。有電話卡檔主昨日直言，市道十分差，生意已跌大半。

檔主：每日生意額比外遊淡季更差

全港中小學仍停課，大部分學校推行網上學習，將課堂改為網上直播，然而部分家境不佳的學生未有家居寬頻，公共圖書館亦關閉，因此碰上困難。鴨寮街「逆風Sim卡」檔早前曾與Telegram平台合作，向50至100名有需要學生免費提供數據卡。

檔主許先生表示，近期學生顧客的確有所增加，他們購買本地數據卡以應付網絡課堂。但是，港人熱門旅遊地點頻頻「封關」，導致生意額僅餘過往的兩成至三成。許先生稱，以往外遊淡季每日都能有逾3,000元生意額，目前每日生意額不足一千元，「都要捱落去，唔通唔做咩。」

「逆風Sim卡」檔主許先生向記者表示，近期學生顧客的確有所增加，購買本地數據卡以應付網絡課堂。（鄺曉斌攝）

顧客退換成本地數據卡

另一電話卡檔主Kate表示，現時生意額只及過往的十分之一，日本、台灣、泰國、韓國及歐洲等地的數據卡均無人問津，有部分已購入的顧客退換成本地數據卡。