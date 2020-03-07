【新冠肺炎】抵港航班乘客均須填健康申報　陳肇始籲市民延遲外遊

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全港累計107宗個案，最新確診的數人均曾到訪外地。食物及衞生局局長陳肇始今早（7日）在商台節目《政經星期六》稱，由3月8日凌晨零時起，所有抵港航班的乘客均需提交「健康申報表」。衞生署為表格設立電子版本，如市民不習慣使用電子產品，亦可選擇填紙申報。 陳肇始說，全球不同國家也正在爆發疫情，全球新增個案已超越內地新增個案。她呼籲市民延遲外遊計劃，「如非必要都唔好去」。

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衞生署昨晚公布，由3月8日凌晨零時起，香港國際機場的入境健康申報措施將由內地抵港航班擴展至所有抵港航班，所有從香港國際機場抵港的入境旅客須填寫及提交「健康申報表」。陳肇始稱，為了方便大眾及加快工作效率，衞生署為「健康申報表」設立電子版本，如市民不習慣使用電子產品，亦可選擇填紙申報。

陳肇始：全球新增個案已超越內地新增個案

陳肇始說，全球不同國家也正在爆發疫情，全球新增個案已超越內地新增個案。部份國家的新增個案數目不多，但亦有其風險，港府一直為不同國家作風險評估，密切留意當地醫療體系防控及檢測工作。她呼籲市民延遲外遊計劃，「如非必要都唔好去」，市民從外地返港後應戴上口罩及注意個人衞生。

陳肇始呼籲市民延遲外遊。（梁鵬威攝）

近100人從韓、意、伊到港 正接受檢疫

港府已向三個國家發出紅色旅遊警示，包括韓國、意大利和伊朗。陳肇始表示，現時有近100人從這些國家到港，部份為參加旅行團的人士，需接受14天強制檢疫，她亦表示，有留意其他國家的疫情，尤其是法國、德國、日本、西班牙、美國及英國。

正研究擴大出入境監察範圍

醫管局現時只能翻查持香港身份證病人的出入境紀錄，無法檢視持其他護照病人的紀錄，外界批評是漏洞，令醫護人員無法掌握病人外遊紀錄。陳肇始稱，當局會密切留意，研究如何擴大監察範圍。她再次強調，最重要是求診人士如實向醫護交代外遊史。