【新冠肺炎】76歲糖尿病老婦病逝　醫管局：長期病患影響康復

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情持續，本港至今（9日）累計116宗個案。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，第99宗確診的76歲女子在昨日（8日）下午死亡，是本港第三宗死亡個案。劉家獻表示，死者年紀較大，而且有糖尿病，與早前病逝的男外兩人有共通點，「唔可以話糖尿病係致死原因，但有長期病患會影響肺炎康復。」 他又說，中國和世界衞生組織早前發表報告，指出長者、男性和長期病患者的死亡率較高。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

劉家獻說，第三宗死亡個案是76歲女子，與丈夫同住，本身患有糖尿病。上月28日，她由救護車送至明愛醫院急症室，被轉送至內科病房，當時她有發燒、呼吸困難及咳嗽，檢測對病毒呈陽性反應。她在3月1日開始服用抗病毒藥物，包括干擾素、蛋白酶抑制劑及利巴韋林。由3日凌晨起，她在深切治療部留醫，血含氧量下降，即使接受治療也無法回升，並需要接受插喉及使用呼吸機。她的情況一直轉差，至昨日下午5時13分心跳停頓，宣告離世。

僅三宗死亡個案 難為死因下定論

劉家獻續稱，死者年紀較大，而且有糖尿病，與早前病逝的二人有共通點。他表示，由於現時僅有三宗死亡個案，難以為死因下定論，「唔可以話糖尿病係致死原因，但有長期病患會影響肺炎康復。」

他又說，中國和世界衞生組織早前發表報告，研究內地2,114宗死亡個案，發現年紀大的人士、男性和長期病患者的死亡率較高，心血管疾病、糖尿病、高血壓、癌症等均屬於高危因素。他形容這些特點與本港死者「都有啲吻合」。

離世的76歲女子與丈夫住在長沙灣元州邨元樂樓。 （資料圖片／羅君豪攝）

丈夫亦是確診者

死者的79歲的丈夫亦已確診，他自2月28日出現發燒及咳嗽，翌日到明愛醫院求醫並入院接受治療。張竹君曾指，男患者亦有糖尿病，需要注射胰島素，亦患有腎病，他在2月27日在家跌倒，翌日因有咳嗽不適，到明愛醫院求醫，其後亦成為確診患者。

二人為香港居民，於潛伏期內均沒有外遊，平日會到元州街公園、保安道街市買菜，暫時列為本地感染個案，感染源頭未明。