【新冠肺炎】本港第3宗死亡個案　76歲元州邨女病人病情惡化離世

新型冠狀病毒肺炎（又名武漢肺炎）疫情持續，本港至今有113宗確診及1宗疑似個案。 醫管局公布，今日（8日）增一名確診者不治，患者是第99宗確診個案的76歲女子，下午五時十三分在明愛醫院離世。她有長期病患，住在長沙灣元州邨元樂樓，自2月28日出現病徵，3月1日確診，在明愛醫院留醫10天後不治，成為本港第3宗新型肺炎的死亡個案。

離世的76歲女子與丈夫住在長沙灣元州邨元樂樓。 （資料圖片／羅君豪攝）

離世的76歲女子自2月28日出現發燒、呼吸困難、咳嗽及腹痛，同日到明愛醫院求醫並入院接受治療，當時情況穩定。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生曾指，該名女子有糖尿病，需要注射胰島素，入院後發現有發燒及肺花。不過醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生就稱，該名病人入院時血糖低，入院後沒有發燒，而有咳嗽及氣促。

而她79歲的丈夫亦自2月28日出現發燒及咳嗽，翌日到明愛醫院求醫並入院接受治療。張竹君曾指，男患者亦有糖尿病，需要注射胰島素，亦患有腎病，他在2月27日在家跌倒，翌日因有咳嗽不適，到明愛醫院求醫，其後亦成為確診患者。

兩人為香港居民，於潛伏期內均沒有外遊，平日會到元州街公園、保安道街市買菜，暫時列為本地感染個案，感染源頭未明。

離世的76歲女子與丈夫住在長沙灣元州邨元樂樓。 （資料圖片／羅君豪攝）

庾慧玲在3月2日的記者會指，76歲女病人入院時由於無外遊史、接觸史，亦無發燒，被送到內科普通病房，翌日在仔細查問下，得知她有咳嗽，才轉入隔離病房及為她做病毒測試，而所有接觸她的醫護人員因有戴N95、面罩、保護衣，不屬密切接觸者，不過一名與女患者同一病格的病人就屬密切接觸者，需入隔離病房。

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