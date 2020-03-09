【新冠肺炎】馬會放寬限制　周三夜賽准已訂枱遴選會員進入馬場

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，香港賽馬會早前宣布三個賽馬日只容許馬主入場。馬會今日（9日）公布最新安排，在周三（11日）、跑馬地馬場舉行的夜賽，除參賽馬匹的馬主外，將會容許已優先預訂整季餐桌的遴選會員進入馬場。不過，賽事將繼續不設馬場雙邊投注，沙田會所也不會提供投注服務。

馬會決定於3月11日的跑馬地夜賽，除參賽馬匹的馬主外，將會容許已優先預訂整季餐桌的遴選會員進入馬場。（資料圖片／龔嘉盛攝）

續不設馬場雙邊投注

馬會宣布，隨着政府公佈自3月2日起逐步和穩定地恢復公共服務，全面檢討在馬場實施的預防措施，以及考慮馬主與本會會員的意見後，決定在周三的跑馬地夜賽，除參賽馬匹的馬主外，將會容許已優先預訂整季餐桌的遴選會員進入馬場。

馬主廂房二樓、馬主廂房三樓及五樓的遴選會員廂房將於當日夜馬賽事期間開放，不過當晚賽事將繼續不設馬場雙邊投注，沙田會所也不會提供投注服務。

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馬會指，會繼續確保在賽日開放的所有設施能盡量減少社交接觸，並會有效落實一切預防措施，以保障顧客及員工的安全。馬會指，自本年2月起實施多項措施以控制賽馬日的入場人數，由平均2.2萬人減低至不多於500人，而馬會於馬場實施一系列的預防措施，包括規定所有顧客及員工均須接受體溫檢查、全體員工必須佩戴口罩，以及定時並徹底清潔場內設施。

馬會又稱，全港所有場外投注處繼續暫停投注服務；電話投注熱線包括1881、1882、1883、1884、1885、1887、1889、「優越」紅卡及各快線服務也暫時停止服務。