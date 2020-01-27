【武漢肺炎】馬會指周三跑馬地夜賽　不設公眾入場　投注站關閉

新型冠狀病毒持續擴散，因應疫情，馬會今日的年初三賀歲馬不設即場入馬場。 馬會今日（27日）再宣佈，周三（29日）的跑馬地夜賽，將沿用相若的安排進行，即只容許已經提前預約使用馬場餐廳的顧客進場，公眾看台及投注大堂將會關閉。 此外，為避免聚集大量顧客，全港所有場外投注處服務於1月29日暫停營業。

馬會表示，初五舉行的跑馬地夜賽，將不設即場入馬場。（盧翊銘攝）

馬會指出，賽事當晚，除馬主、練馬師、騎師、董事及相關職員等賽事活動的必要人員外，只會容許已經提前預約使用馬場餐廳的顧客進場。顧客如欲取消訂位，可獲全數退款。

進入馬場前須接受體溫檢查

至於其他馬場設施，包括啤酒園、公眾看台及投注大堂將會關閉；而所有顧客在進入馬場前須接受體溫檢查，又建議顧客在場內保持佩戴口罩。

▼年初三賀歲馬場內情況▼

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有馬迷不滿今日不能進入馬場，即場怒燒人民幣。（梁煥敏攝）

場外投注處29日暫停營業

馬會又指，全港所有場外投注處服務於1月28日會如常開放，但1月29日則暫停營業，以避免聚集大量顧客。至於互動投注、電話投注及1886電話投注自動服務系統則維持正常服務。