【新冠肺炎】意大利港人：全國封城氣氛緊張　醫院床位、口罩不足

受新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情影響，意大利新冠病毒疫情繼續惡化，政府決定全國封城防疫。在意大利疫情最嚴重的倫巴第大區經營餐館的港人Amy接受電台節目電話訪問時透露，因應局部封城後有大量人口流動，且聚會情況未見減少，故當地政府數小時前宣布全國封城，所有商店都要在晚上六時關門，教堂的彌撒、婚禮葬禮亦暫停。而現時往來不同首部的道路及火車站已有軍人或警員把守，出入者須出示證明文件，顯示有重要家庭或工作需要才能往來。 但她指，由於當地醫院床位不足、口罩難買，故早於政府宣布前，已有地區有民意希望封城，以減低疫情擴散風險。

現意大利是中國以外，受疫情影響最嚴重的國家。圖為3月8日，在羅馬市中心的威尼斯廣場，戴着口罩的婦女給雙手消毒。（AP）

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意大利北部整個倫巴第區半月已現爆發情況，在當地經營餐館的港人Amy今日（10日）接受商台《在晴朗的一天出發》的電話訪問時，直言香港爆發時，當地不少人仍認為與「流感」相若，但隨著疫情爆發及死亡率高，加上當地醫院床位及口罩都不足，多長者及長期病患，故意大利北部出現疫情後，當地人氣氛明顯較早前緊張。

北部封城前大量人趕出城 政府遂決定全國封城

意大利政府早前宣布進入緊急狀態，於當地周日（8日）凌晨發布封城法令，封鎖疫情最嚴重的整個倫巴第大區及11個省，消息一出，不少市民漏夜坐火車出城。Amy指，由於不少人離開北部後仍未暫停聚集或活動，故政府決定統一全國封城。

當地口罩、床位不足 路人自發隔一米行走

她稱，由於北部兩周前已開始爆發疫情，故當地人有經驗及心理準備會實行嚴厲防疫措施，但由於口罩不足，難以購入，大多人沒戴口罩習慣，故除了長者，當地很少人會戴口罩：「難找夠數日日都戴」，因應疫情流行，加上當地醫院床位不足，故路上行人都統統保持距離：「保持至少一米距離。」更有不少地方有民意希望封城，如接釀法國邊境的大城市。

全國商店食肆晚上六時關門 教堂彌撒、婚禮葬禮暫停

她說，現時意大利各主要火車站及通往不同省份的路口已有軍人或警員把守，進出者須出示文件證明有重要家庭或工作需要才能往來，「當地人大多須如常工作，但如果要去鄰省上班，要出示公司提供的文件，他們（軍人或警員）更會致電公司查詢。」而為減少人口流動接觸，當地限制商店食肆營業時間，連教堂的紅白二事亦要暫停，「教堂彌撒、婚禮葬禮亦要暫停」。

疫情源於中國武漢，不少歐洲國家都出現歧視華人情況。Amy直言，當地人難劃分不同國籍的華人，故早前意大利大城市已有歧視華人的情況發生，幸她居住的城市細，與鄰居相識多年，故她未受大影響。而當地不少華人餐館已關門，她舉行指，一間位於羅馬、歷史悠久的中式餐館亦因為旅客減、廚師憂心疫情而決定停業。

而本身經營餐館的Amy說，生意原來沒受影響，惟政府宣布全國商店及食肆關門時間須提早至晚上六時後，以晚市為主要收入的她決定停業。