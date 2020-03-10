【新冠肺炎】港府料擴展入境限制措施　旅遊業︰勿一刀切

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情在全球多個國家蔓延，行政長官林鄭月娥今（10日）早上出席行會前見傳媒時表示，政府在考慮對哪些國家採取旅遊限制，將向更多國家推行進一步港口衛生檢疫限制，政府會在今日內爭取向相關總領事作知會，並公布地區名單。 旅遊業議會副總幹事陳張樂怡表示，至今因出外旅遊而輸入的確診個案，主要來自印度，還有一些未受肺炎疫情影響的地區，航空公司都照飛可如期出發，認為政府不應該「一刀切」全面叫停外遊，希望政府獨立評估個別地區情況，否則會令備受打擊的旅遊業雪上加霜。

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旅遊業議會副總幹事陳張樂怡表示，認同政府就一些高健康風險地區實施進一步檢疫限制，但認為政府不應該一刀切呼籲港人不要外遊，今因出外旅遊而輸入的確診個案，主要來自印度，希望政府獨立評估個別地區，還有一些未受肺炎疫情影響的地區，航空公司都照飛可如期出發，可供港人作為外遊的選擇，至過去一段時間都已經有旅客退團，如現時全面叫停外遊，會令已經備受打擊的旅遊業雪上加霜。

林鄭月娥今早表示，香港今日仍採取圍堵策略，早前針對意大利北部、韓國、伊朗地區採取措施，包括發紅色外遊警示及限制入境人士接受14天強制檢疫。政府在考慮對哪些國家採取旅遊限制或衛港口檢疫時，考慮的因素包括該國家的感染人數及分佈、確診個案增加速度、當地採取的防控措施以及香港居民對當地到訪的頻密程度。政府已就最新發展作出風險評估以及推行進一步限制措施，今日內爭取向相關總領事作知會，希望盡量在今日內公布，有哪些國家地區會受港口衛生檢疫進一步限制。