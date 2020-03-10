【新冠肺炎】港府擬加強入境限制　今日內公布相關國家及地區名單

行政長官林鄭月娥今（10日）早上出席行會前見傳媒，她提到新冠肺炎疫情在過去一周在全球多個國家漫延，政府會把焦點從內地輸入個案轉去全球輸入個案。目前港府已就疫情最新發展作出風險評估，以及向更多國家推行進一步港口衛生檢疫限制，政府會在今日內爭取向相關總領事作知會，希望盡量在日內公布有關國家地區名單。

新冠肺炎疫情在全球多個國家漫延，港府打算向更多國家推行進一步港口衛生檢疫限制。(張浩維攝)

林鄭月娥表示，雖然印度確診的個案仍停留在數十宗，但因香港有一團人士曾到當地旅遊，印度輸入香港的個案都有5宗，因此港府每日檢視國際形勢作出相應的應對。政府留意到新冠肺炎疫情在過去一周，在全球多個國家漫延，除了中國內地以外，確診個案比香港多的國家有15個，很多國家有過千宗確診個案，包括意大利北部、韓國、伊朗。

她指，國際疫情的急促變化為帶來兩方面挑戰，其一為每個地區及國家都會嚴謹處理輸入的可能性，香港政府會把焦點從內地輸入個案轉去全球輸入個案。另外，個人保護裝備供應將加緊張，政府有一些本已訂購的裝備因為當地出口限制未能送抵香港。

林鄭月娥又稱，據專家意見，香港今日仍採取圍堵策略，防止境外輸入及減低境內傳播。政府早前針對意大利北部、韓國、伊朗地區採取措施，包括發紅色外遊警示及限制入境人士接受14天強制檢疫。政府在考慮哪些國家採取旅遊限制或衛港口檢疫時，考慮的因素包括該國家的感染人數及分佈、確診個案增加速度、當地採取的防控措施以及香港居民對當地到訪的頻密程度。政府已就最新發展作出風險評估以及推行進一步限制措施，今日內爭取向相關總領事作知會，希望盡量在今日內公布，有哪些國家地區會受港口衛生檢疫進一步限制。

至於防止境內傳播的策略則是「早發現、早隔離、早治療」，林鄭呼籲市民保止社交距離。她提到衞生防護中心進行中的「加強化驗室監察計劃」目前已累積測試28000人，當局昨天把計劃進一步擴展至所有私家診所及醫院，目前醫管局及公共實驗所的測試能力是每日最多2000人，用量大約每日1000人，如果反應熱烈，會要求衛生防護中心增加測試能力。