【新冠肺炎】何啟明斥泛民稱呼「武漢肺炎」抹黑中國：在港巴之閉

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港近日新增多宗輸入個案，其中有5人在印度旅行後回港確診。立法會今（10日）早召開衞生事務委員會特別會議，食物及衞生局局長陳肇始稱，本港來往全球各地的航班已大幅減少，政府亦對三個疫情嚴重的國家發出旅遊警示。她又說，會密切監測各國的病毒測試能力及防控措施，不排除對印度等其他國家採取外遊及入境管制。 議員何啟明點名批評部份泛民議員將新冠肺炎稱為武漢肺炎，對此感到遺憾，並怒斥他們有意抹黑中國。他反問：「唔通沙士要加香港兩個字上去咩？唔係話隻病毒喺邊度出現，就要抹黑嗰個地方！」

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

本港近日新增的個案大多有外遊紀錄，多名議員關心本港輸入個案上升的情況。議員黃碧雲稱，香港機場不封關，「似無掩雞籠，咩人都入到嚟。」議員張超雄批評本港措施「慢十拍」，指健康申報無助控制人流及減低風險。

本港的入境人數為10,633，當中八成是香港居民

食物及衞生局局長陳肇始稱，本港和內地的來往人流已減低，同時來往全球各地的航班亦大幅減少，政府亦對三個疫情嚴重的國家發出旅遊警示。她又說，會密切監測各國的病毒測試能力及防控措施，不排除對印度等其他國家採取外遊及入境管制措施。保安局副秘書長林淑儀稱，截至昨日（9日），本港的入境人數為10,633，當中八成是香港居民，數目僅是一月的五分之一左右，已經大幅減少。她鼓勵港人減省不必要外遊，降低染病風險。

議員陳凱欣追問，即使不禁止入境，是否可要求來自爆發疫症國家的入境人士提供醫學證明。陳肇始說，入境人士此刻有證明，過一段時間未必可以保證無傳播風險，所以會直接將高風險地區到港人士放到檢疫中心。

陳肇始稱，會密切監測各國的病毒測試能力及防控措施。（梁鵬威攝）

10個香港旅行團仍在泰國

香港泰國旅遊局昨日宣布，因應新型冠狀病毒疫情最新發展，泰國政府將採取更嚴密的入境措施。所有由中國（包括香港和澳門）、南韓、意大利和伊朗的入境旅客均需要填健康申報，和進行14天的隔離。若抵泰旅客被發現有相關病徵，會即時轉介並接受更詳細檢疫測試。

商務及經濟發展局首席助理秘書長(工商)連庭欣說，目前仍有10個香港旅行團身處泰國，涉及約260名旅客，亦有超過50個泰國旅行團已經取消。

陳肇始：未有計劃放寬中國入境

議員陳恆鑌說，中國新增個案的數字已大大減低，問是否可重新開放已解決疫情的地方。陳肇始回應稱，內地城市剛復工，亦有輸入個案，暫無計劃更改措施，繼續嚴陣以待。

議員何啟明稱，有議員將新冠肺炎稱為武漢肺炎，對似感到遺憾，並怒斥他們有意抹黑中國。（立法會網站截圖）

何啟明批泛民議員抹黑武漢

議員何啟明稱，陳志全、張超雄等議員將新冠肺炎稱為武漢肺炎，對此感到遺憾，並怒斥他們有意抹黑中國，「你喺香港就好似巴之閉，抹黑中國，去到歐美，全部人都歧視東亞人，何苦要抹黑中國？」他又反問：「唔通沙士要加香港兩個字上去咩？唔係話隻病毒喺邊度出現，就要抹黑嗰個地方！」翻查資料，沙士疫情於2002年11月首先在廣東順德爆發，被指遭當局隱瞞，疫情至2003年2月擴散到鄰近的香港。

陳志全批林鄭沾沾自喜

另外，議員陳志全批評特首林鄭月娥今早會見記者時沾沾自喜，「覺得自己都做得幾好，至少比其他地方好」，他指出，本港確診數字之低全靠「全民自救」 ；議員鄺俊宇亦指責林鄭月娥自吹自擂，實情是每名香港市民也做得好。