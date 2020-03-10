【麥當勞謀殺案】兩男潛逃10年裁罪成囚終身　官盼死者家人能釋懷

已婚運輸工12年前，因涉及了朋友相關的爭女爭執，事後單獨到天水圍的麥當勞點餐時，遭9人用載麵包托盤及鐵傘架毆打，三天後不治。其中兩名疑兇事後逃至內地，至前年才被捕。兩人早前否認謀殺罪受審，陪審團今(10日)經5小時的退庭商議，裁定他們罪成。法官指兩被告行兇時殘忍，依例判他們終身監禁。法官又向到達法院的死者遺孀致以深切慰問，望隨著案件的審結，她們可重過新生活。 事件至今，共有8名涉案人被控，共有4人被裁定謀殺罪成，另有4人認誤殺，尚有一人仍潛逃。

被告黃俊敏被控以一項謀殺罪。（資料圖片）

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兩被告均稱非案中主謀

兩名被告為鍾振豐和黃俊敏，現年分別32和33歲。控罪指，兩人於2008年10月5日在港，連同其他人殺死潘嘉恩(25歲，下稱潘)。兩人願承認誤殺罪，但不被控方接納。

陪審團今以5比2裁定首被告謀殺罪成，並一致裁定黃罪成。 辯方求情時指，兩名被告均非案中主腦。辯方指，首被告只是跟隨他人指示行事，沒有參與計劃行兇；而次被告則是受酒精影響。

官指兩被告殘忍

惟法官判刑時指，兩名被告殘忍地向潘行兇，依例判他們終身監禁。法官在判刑後，又向到庭的潘的妻子和姐妹致以深切慰問。法官指，潘的去世對她們造成創傷，但冀望隨著案件的審結，她們可重過新生活。

8涉案者被控4人謀殺罪成

證據顯示，當晚若有9人向潘施襲，除了1人仍然在逃外，其他8人已先後被捕。連同今天被裁定謀殺罪成的兩名被告，另有兩人：林兆峰和吳柏麟，早已被裁定謀殺罪成，被判囚終身，另有兩名被告張國豪和布嘉誠，則承認誤殺罪，分別被判監4年及5年半，張及布早已刑滿出獄。此外，與本案被告同樣於2018年才被捕的被告林家輝(33歲)和謝偉麟(32歲)，則已承認誤殺罪，其案件將於本周五判刑。眾被告案發時僅15至二十餘歲。

其中一名潛逃10年後被擒回的被告，曾在警員帶領下回案發地點重組案情。(資料圖片)

因爭女引發兩幫人爭拗

控方開案陳詞指，指案中可分為被告和潘兩方不同的陣營。兩名被告的友人吳柏麟，與女子黎愛儀拍拖。但吳不滿黎與前男友何柏輝仍有聯絡，而潘和何屬同一夥。

2008年10月1日晚上，兩夥人在天瑞商場的麥當勞附近起爭執，被告一夥在爭執後決定報復。

9人襲擊30餘秒奪潘性命

翌日清晨近4時，被告一方共9人進入涉案麥當勞，用雨傘架及麵包膠托盤毆打潘，為時約30多秒。潘曾以壓垃圾的鐵棒自衛，但仍不敵倒地。快餐店有食客目擊事件，事件報案。控方指，本案的兩名被告分別曾用麵包膠托盤和雨傘架襲擊潘。

潘遇襲後送院，三天後不治。兩名被告在案發後前往內地，最終被內地當局發現。於2018年初他們被送回港，遭本港警方拘捕。

案件編號：HCCC 199/2019