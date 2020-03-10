【新冠肺炎】一確診者19日前到過香港外國記者會　今起關閉三日

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，香港外國記者會（FCC）今日（10日）發公布，一名確診會員曾在上月20日的午膳時間，到訪過會所主要休憩室（main lounge），他們將為場地進行深層清潔，會所今日起關閉，至本周五（13日）重開。 根據FCC所公布的資料，相信該會員為第108宗個案，即69歲的中環周卓如律師行一位合夥人，其太太為105宗個案，即69歲印度團首名確診團友，律師行合夥人沒有參加旅行團，因此他是輸入個案的密切接觸者感染個案。

香港外國記者會（FCC）表示，一名會員已被確診新型肺炎。（資料圖片）

患者19日前到訪

香港外國記者會（FCC）表示，今日獲告知，其中一會員確診新型肺炎，由上周五（6日）起已住院。FCC翻查資料，該名會員曾在19天前，在2月20日的午膳時間到訪俱樂部的主要休憩室。



FCC表示，俱樂部由今日下午6時起關閉，並會進行深層清潔，直至3月13日才會重開。他們又指，現正與食環署及其他有關政府機構聯絡。

FCC在公告又提到，該名會員的一名家人在上周四（5日）確診後，他已被即時隔離。FCC表示，俱樂部已實行措施確保會員、員工健康，包括檢查訪客的體溫、查詢訪客最近的旅行史、到訪過特定地方的人需進行14天自我隔離，他們表示會隨疫情發展，審視防疫措施。