【新冠肺炎】鑽石公主號女乘客出院後　回港後再驗出病毒陽性

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今日（10日）新增3人感染新型冠狀病毒，個案累計119宗，包括118宗確診及一宗疑似個案。另外，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，一名從「鑽石公主號」郵輪返港的31歲女病人，回港後再度驗出對新型冠狀病毒呈陽性反應。張竹君透露，該病人有長期病患，免疫力低，即使帶病毒，也不一定是活病毒。

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

+ 15 + 14 + 13

鑽石公主號女乘客再度驗出新型冠狀病毒，她家居堅尼地城澤安閣。（歐陽德浩攝）

患者住堅尼地城澤安閣

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，一名從「鑽石公主號」郵輪返港的31歲女病人，回港後再度驗出對病毒呈陽性反應。該病人有長期病患，有腎臟問題，「免疫力超低」。她於2月18日，在日本確診後入院，在3月4日及6日檢測結果呈陰性並出院，3月7日乘坐NH811航班回港。病人昨日到瑪麗醫院覆診時，抽取樣本化驗，病毒結果是陽性。病人住在堅尼地城海旁的澤安閣，同住的父親、兄長及外傭需入住檢疫中心。

張竹君表示，免疫力低的病人，或會帶病毒更長時間，病人身上即使帶病毒，也不一定是活病毒。但為安全起見，仍會追蹤病人的接觸者。她又說，該女病人已被列為日本的個案，故不會列作本地個案，以免重覆計算。

▼2月19日日本鑽石公主號郵輪乘客獲准落船▼

+ 4 + 3 + 2

醫管局不會為康復病人再測病毒

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，已康復出院的病人當中，有22人已覆診，另有21位會在本周內覆診，他指無需要再為康復人士再測試。現時公立醫院驗病人的病毒RNA，以顯示有否病毒存在，不論病毒是否死活。他指暫時無為康復者做測試，但倘醫生認為有臨床需要都可以做。