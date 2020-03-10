順豐創辦人欲於元朗建貨倉惹官非　遭兩原住民追顧問費逾1266萬元

順豐控股創辦人王衛疑因不熟悉新界原村民的風俗慣例，委托兩名元朗原居民幫手購置當區鄉郊土地以興建順豐貨倉。惟原居民幫忙與地主洽商後，王擱置收購計劃，並涉拖欠顧問費等費用。兩名原居民昨（9日）就此事入稟高等法院，向王追討逾1266.5萬。

兩名原住民簡彩明及胡新球入稟高等法院向順豐創辦人王衞追顧問費。(資料圖片)

原告為原住民簡彩明及胡新球，被告為王衛。

入稟狀指，簡與新界的村代表關係良好，胡則是改變新界土地用途的工程專家。2009年中，被告打算買下多幅竹園村附近一帶土地，用以興建順豐貨倉，但因與原居民不熟絡，又不熟悉風俗慣例，遂委託簡、胡幫手收地。

顧問費以平方尺計算

按照口頭協議，兩原告會聯絡地主，幫忙以直接購買或以地換地方式收地，並以每平方英尺計算顧問費。王衛又同意透過他們向村民捐款200萬，但該筆款項先由兩原告墊支。

指王欠付逾1266萬元

根據2012年3月某份文件，三人同意約有32.4萬平方英尺土地將被收購，減去買地費用後，簡及胡每平方英尺可賺取65元顧問費。由於王在2010年已向胡繳付其中的940萬費用，但尚未償還100萬捐款，兩原告指黃仍欠付逾1266.5萬元。

口頭協議讓王完成手續才付款

至2014年3月左右，簡、胡與地主終協議好買賣。念及王委託他們幫忙收購田夫仔村等其他新界土地，兩原告遂與王再次達成口頭協議，待王完成土地買賣手續後，才收取上述款項。

指王未履行承諾

惟原告指王其後並無如約完成收購，即使簡、胡自2016年不斷催促他履行承諾，王亦不予理會，更於2018年起拒絕聯絡。簡及胡現入稟要求王繳付逾1266.5萬欠款、利息及相關費用。

案件編號：HCA182/2020