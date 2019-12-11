王衛卸任順豐商貿公司董事長　9月以來多名重磅民營企業家退下

內地媒體引述資料指，王衛卸任順豐控股（深圳﹕002352）旗下商貿有限公司董事長一職，由吳茜接任。另外，公司多位董事亦相繼退出。

此外，元禾控股的投資實體之一蘇州工業園區元禾順風股權投資企業（有限合夥）、中信資本的投資實體之一嘉強順風（深圳）股權投資合夥企業（有限合夥），以及古玉資本的投資實體之一蘇州古玉秋創股權投資合夥企業（有限合夥），都退出投資人行列。

資料顯示，順豐商貿成立於2015年8月，法定代表人為吳茜，註冊資本為1億元人民幣，經營項目包括投資興辦實業、國內貿易、市場營銷策劃、投資諮詢、供應鏈管理等。

馬雲在集團20周年年會上宣布卸任阿里巴巴董事局主席一職。﹙資料圖片﹚

內地知名民企管理層紛卸任

今年2月，王衛已卸任順豐控股的全資子公司順豐速運有限公司的法定代表人、董事長和執行董事，由陳雪穎接任。順豐當時指變動不影響集團正常運營。

王衛進一步退下「火線」，或許並不教人意外。翻查資料，內地多家知名民企的創辦人或管理層近日紛紛卸任公司職務。最「吸睛」的莫過於今年9月，馬雲在集團20周年年會上宣布卸任阿里巴巴董事局主席一職，他直言，沒想到等了10年的這一天來得這麼快，來得這麼美好。

而事有湊巧，自馬雲退任後，「這一天」發生在不少內地著名創業者或企業家身上。其中，馬化騰卸任騰訊徵信公司法定代表人，同時卸任執行董事；百度創始人李彥宏卸任百度雲計算技術（北京）執行董事；聯想控股董事長柳傳志卸任聯想控股（天津）法定代表人一職，且不再擔任公司董事長。