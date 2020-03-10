【新冠肺炎】泰國新入境措施　醫管局呼籲市民勿到急症室取證明

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）在全球肆虐，入境政策朝令夕改的泰國，其民航局今日（10日）稱，來自新冠肺炎疫區的旅客，登機前須提供健康證明，抵達後再提交健康申請表。醫管局今日（10）重申，醫院只治療病人，籲市民不要到急症室求取健康證明，指私家醫院亦能取得。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻呼籲，市民及航空公司，不要為健康證明到急症室。（鄭子峰攝）

醫院管：醫院主要服務病人

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，聽聞有航空公司叫市民到醫院取得證明，他強調醫管局主要服務病人，急症室主要提供急診服務，以照顧緊急需要的病人，如交通意外、心臟病人等。若旅客到急症室做身體檢查，將加重急症室的負擔，影響急症服務，延遲有需要病人的治療時間。

劉又指，現時醫管局處於緊急應變級別，若過多市民到急症室，會增加感染的風，因此他呼籲市民及航空公司，不要為健康證明到急症室。

建議市民到私家醫院取證明

劉亦建議市民到私家醫院取健康證明，認為私家醫院亦有驗光和照X光的服務。「我只代表到急症室，冇辦法，冇預計到有旅客拎健康證明做旅行用途。」

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