【新冠肺炎】德法日抵港或需隔離14日　東瀛遊2團身處德國

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，法國駐港總領事館今日（10日）下午披露，港府將於本周五（3月13日）午夜起，向來自法國、德國、西班牙、日本的部分地區，以及意大利全境的抵港人士，不論是否香港民，均需實施14天強制檢疫措施。 旅行社EGL東瀛遊表示，東瀛遊現時有2個旅行團身處歐洲，行程涉及德國部分地區，但距離確診個案較多的北萊茵-威斯特法倫洲較遠。

法國駐港總領事館下午率先披露，港府將於3月13日（星期五）午夜起，向法、德、日三國的部份地區，及意大利全國赴港人士，實施強制檢疫措施。(網上截圖)

法國駐港總領事館公布，接到港府通知，由3月13日午夜起，所有從法國勃艮第－弗朗什－孔泰（Bourgogne-Franche-Comté）以及大埃斯特地區（Grand Est）到香港的人士，及抵港前14天到過這些地區的人士，均需要前往政府指定檢疫中心接受14天強制隔離。

兩團共39人及兩導遊

領事館又指，同樣措施還包括德國的北萊茵-威斯特法倫州（région Rhénanie-du-Nord-Westphalie）、意大利全國以及日本北海道來港的人士，同樣是3月13日午夜起實施。

東瀛遊表示，現時有2個旅行團身處歐洲，行程涉及德國，其中一個是德國7天團於3月6日出發，將於3月12日抵港，全團13人及1名導遊，行程主要涉及德國漢堡、呂貝克、不來梅、哥廷根、漢諾威及萊比鍚。另外還有一個東歐10天團於3月6日出發，將於3月15日抵港，全團26人及1名導遊，行程會於3月13至14日前往德國德雷斯頓及柏林。東瀛遊強調，這兩個團隊所到的德國城市，距離確診個案較多的北萊茵-威斯特法倫洲較遠約600公里。

法國駐港總領事館今日（10日）下午表示，港府將於本周五（3月13日）午夜起，向來自法國、德國、日本的部分地區，以及意大利全境的抵港人士，實施14天強制檢疫措施。（資料圖片）

暫無團在意、日及法

另外，東瀛遊的意大利及日本旅行團，已分別於3月1日及3月5日取消，現時沒有旅行團在意大利、北海道及法國。東瀛遊指，已立即與保險公司商討，提升「EGL至尊全球旅遊保」的保障，新增「額外強制隔離津貼」，如以上團隊客人在返港當日被即時強制隔離，並已購買「EGL 至尊全球旅遊保」，即可享有「額外強制隔離津貼」保障，每人每日現金500元津貼，最高津貼額為7,000元。