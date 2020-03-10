【家居檢疫】涉1.2萬個住址　布力徑豪宅區首上榜（含18區名單）

社會新聞
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新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，衞生署今日（10日）更新正接受強制檢疫人士所居住大廈地址名單，截至昨日新增逾1,500個家居檢疫住址，最新數字累積共12,035個。其中在灣仔區，豪宅林立的半山布力徑首上榜，檢疫最後日期為3月17日。

布力徑物業多由城中富豪持有，如恆大地產主席許家印均持有布力徑豪宅物業，賭王何鴻燊兒子何猷龍亦是業主，三太陳婉真亦居於布力徑。

在灣仔區，豪宅林立的半山布力徑亦上榜，檢疫最後日期為3月17日。（資料圖片）

港府自2月8日起，要求所有由內地入境的人士必須強制在家居或其他住所接受檢疫14天。衞生署今日上載最新的正在接受強制檢疫人士所居住的大廈名單，截至昨日為止，累計共12,035個家居檢疫大廈地址，較上次更新（3月6日）增加1,527個地址。

上水已婚警察宿舍上榜

其中在灣仔區，豪宅林立的半山布力徑亦上榜，檢疫最後日期為3月17日。翻查資料顯示，賭王何鴻燊兒子何猷龍持有布力徑豪宅物業；內地富商、恆大地產主席許家印亦持有布力徑物業。

在中西區，半山地利根德里3號蘭心閣（BRANKSOME GRANDE）、中半山梅道一號THE MAYFAIR豪宅各新增一項住址，檢疫最後日期同樣為3月17日。

另外，紀律部隊宿舍再次上榜，列表新增一項在觀塘區順利紀律部隊宿舍住址，以及一項上水已婚警察宿舍住址，兩者檢疫最後日期分別為3月19日及3月18日，而列表只顯示兩者為「利安道32號」及「上水保榮路5號」，並無顯示該處為紀律部隊宿舍。

紀律部隊宿舍再次上榜，包括新增一項上水已婚警察宿舍住址。（資料圖片）

中西區強制檢疫人士居住大廈名單

+12
+11
+10

灣仔區強制檢疫人士居住大廈名單

+6
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+4

東區強制檢疫人士居住大廈名單

+15
+14
+13

南區強制檢疫人士居住大廈名單

+3
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深水埗強制檢疫人士居住大廈名單

+31
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+29

九龍城區強制檢疫人士居住大廈名單

+22
+21
+20

黃大仙區強制檢疫人士居住大廈名單

+13
+12
+11

觀塘區強制檢疫人士居住大廈名單

+28
+27
+26

油尖旺區強制檢疫人士居住大廈名單

+36
+35
+34

葵青區強制檢疫人士居住大廈名單

+18
+17
+16

荃灣區強制檢疫人士居住大廈名單

+18
+17
+16

屯門區強制檢疫人士居住大廈名單

+20
+19
+18

元朗區強制檢疫人士居住大廈名單

+37
+36
+35

北區強制檢疫人士居住大廈名單

+20
+19
+18

大埔區強制檢疫人士居住大廈名單

+12
+11
+10

沙田區強制檢疫人士居住大廈名單

+27
+26
+25

西貢區強制檢疫人士居住大廈名單

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+13
+12

離島區強制檢疫人士居住大廈名單

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