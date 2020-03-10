【家居檢疫】涉1.2萬個住址　布力徑豪宅區首上榜（含18區名單）

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，衞生署今日（10日）更新正接受強制檢疫人士所居住大廈地址名單，截至昨日新增逾1,500個家居檢疫住址，最新數字累積共12,035個。其中在灣仔區，豪宅林立的半山布力徑首上榜，檢疫最後日期為3月17日。 布力徑物業多由城中富豪持有，如恆大地產主席許家印均持有布力徑豪宅物業，賭王何鴻燊兒子何猷龍亦是業主，三太陳婉真亦居於布力徑。

在灣仔區，豪宅林立的半山布力徑亦上榜，檢疫最後日期為3月17日。（資料圖片）

港府自2月8日起，要求所有由內地入境的人士必須強制在家居或其他住所接受檢疫14天。衞生署今日上載最新的正在接受強制檢疫人士所居住的大廈名單，截至昨日為止，累計共12,035個家居檢疫大廈地址，較上次更新（3月6日）增加1,527個地址。

上水已婚警察宿舍上榜

其中在灣仔區，豪宅林立的半山布力徑亦上榜，檢疫最後日期為3月17日。翻查資料顯示，賭王何鴻燊兒子何猷龍持有布力徑豪宅物業；內地富商、恆大地產主席許家印亦持有布力徑物業。

在中西區，半山地利根德里3號蘭心閣（BRANKSOME GRANDE）、中半山梅道一號THE MAYFAIR豪宅各新增一項住址，檢疫最後日期同樣為3月17日。

另外，紀律部隊宿舍再次上榜，列表新增一項在觀塘區順利紀律部隊宿舍住址，以及一項上水已婚警察宿舍住址，兩者檢疫最後日期分別為3月19日及3月18日，而列表只顯示兩者為「利安道32號」及「上水保榮路5號」，並無顯示該處為紀律部隊宿舍。

紀律部隊宿舍再次上榜，包括新增一項上水已婚警察宿舍住址。（資料圖片）

中西區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 12 + 11 + 10

灣仔區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 6 + 5 + 4

東區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 15 + 14 + 13

南區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 3 + 2

深水埗強制檢疫人士居住大廈名單

+ 31 + 30 + 29

九龍城區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 22 + 21 + 20

黃大仙區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 13 + 12 + 11

觀塘區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 28 + 27 + 26

油尖旺區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 36 + 35 + 34

葵青區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 18 + 17 + 16

荃灣區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 18 + 17 + 16

屯門區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 20 + 19 + 18

元朗區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 37 + 36 + 35

北區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 20 + 19 + 18

大埔區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 12 + 11 + 10

沙田區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 27 + 26 + 25

西貢區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 14 + 13 + 12

離島區強制檢疫人士居住大廈名單