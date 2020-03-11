【新冠肺炎】許樹昌：若連續28日無本地不明源頭個案　則疫情受控

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，本港累計增至120宗確診個案。抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（11日）在香港電台節目中表示，本港已經很久沒有出現不明源頭的本地個案，新增個案大多屬外來個案，最新個案涉及印度和埃及；他指，一般而言，若連續28日沒有出現不明來源的本地個案，證明疫情已受控，本港學校可考慮分階段復課。

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許樹昌表示，本港已經很久沒有出現不明源頭的本地個案，新增個案大多屬外來個案，最新個案涉及印度和埃及。而一般而言，若連續28日沒有出現不明來源的本地個案，顯示疫情已受控。本港學校可考慮分階段復課。

他指，一些發展中國家未有能力為國民做檢查，強調不能單靠監察這些國家向世界衛生組織呈報的確診個案數字，亦需留意這些國家輸出的個案數字。同時，內地各省市正逐漸復工，亦需留意會否爆發第二波疫情。

同時，港府已經對意大利全國、德國、法國西班牙部分區域、日本北海道發出紅色外遊警示，由本周六（14日）凌晨起，在入境香港前14日，曾到上述地方的人士，會被送往檢疫中心隔離14日。

許樹昌指，港府該措施快捷且適合，他相信部分從上述地區入境的人士會在檢疫中心發病。但他亦指，遊客在歐洲各國穿州過省時，海關並不會在其護照上蓋章，因此港府無法追溯他們曾去過哪些國家，須靠抵港人士誠實申報，他亦建議要在健康申報表上列明有罰則。