莊太量：本港經濟今年首兩季不樂觀　疫情持續或觸發全球經濟衰退

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，美國的風險正在上升，美股開始出現暴跌勢頭，早前更出現歷史式熔斷。中大經濟學系副教授莊太量今日（11日）在港台節目中表示，本港經濟經歷中美貿易戰、修例風波及疫情的三重打擊後已經很疲弱，相信本港經濟今年第一、二季並不樂觀，最快都要到今年第三季才會有反彈。而疫情持續，亦有可能觸發全球經濟衰退。

中大經濟學系副教授莊太量表示，本港經濟經歷中美貿易戰、修例風波及疫情的三重打擊後已經很疲弱。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

中大經濟學系副教授莊太量表示，本港經濟經歷中美貿易戰、修例風波及疫情的三重打擊後已經很疲弱，加上人口老化導致勞動力不足，令經濟反彈有困難。相信本港經濟今年第一、二季並不樂觀，最快都要到今年第三季才會有反彈。對於政府早前宣布向全港市民派發1萬元，莊太量認為，派錢有紓困作用，但對刺激經濟無幫助。

莊太量又稱，疫情持續有可能觸發全球經濟衰退。首先，中國已佔了全球經濟很大的一部分，而全球的供應鏈是連成一線，疫情現時傳至全球各國，只要某國無法恢復，供應鏈的一部分斷裂，整體供應鏈便難以運作。預計需等到疫情紓緩，整體經濟才會回升。他又相信，疫情過後，全球秩序同以往相若，但部分產業將傾向發展網上經濟。