【港股走勢】開市升逾200點　專家建議分注吸納新經濟、5G股份

新型冠狀病毒肺炎 （俗稱武漢肺炎）疫情於全球擴散，加上國際原油價格戰，環球股市周一大跌，美股開市不久後便觸發熔斷機制，全日道指跌逾2000點，創有史以來最大的單日點數跌幅，收市美股三大指數均跌逾7%。 港股周一亦急跌1,100點，收市報25,040，今日（10日）港股開市升逾200點。信誠證券聯席董事張智威表示，散戶可考慮分注吸納新經濟、5G相關股份，當中建議散戶可於200元以下吸納阿里巴巴（9988）作為長線部署。

經歷美股創史上單日最大點數跌幅，港股開市升220點。（盧翊銘攝）

張智威表示，現時港股走勢先於美股及其他股市，認為散戶可考慮分注購入騰訊、美團點評、阿里巴巴（ATM）等新經濟股份，以及5G相關股份。他特別指出，阿里巴巴可於200元以下購入作長線持有。

另外滙豐銀行近日股價跌至約48元水平，股息率高達8厘，不過張智威提醒散戶要考慮該股的前景以及股價會否續下跌。

談及後市去向，張智威指今次股市大跌源於國際油價戰，市場焦點在放在美國總統特朗普的救市措施以及美國減息安排，相信他的決定將左右後市走勢。

全球多個股市高位跌近兩成，市場關心是否步入熊市。經濟學者羅家聰今日（10日）接受商台《在晴朗的一天出發》電話訪問時表示，觀察歐美多項經濟數據及美國總統特朗普過往左右股市的情況，他相信沙特有意削減向海外市場販售的原油價格，或屬股市下跌觸發點，但他估計似是特朗普有意借新負面消息「做低個市」，為選舉鋪路。

他直言，沙特只是「打開口牌」，有意向削減向海外市場販售的原油價格，而中東在金融市場上地位不如美國，加上美國油產佔全球市場約三、四成，有理由相信是次股市變動與美國有關。

他解釋，早前美國總統特朗普在社交網站發文後，影響聯署局議息，「美國數據正常......本是加息現象，不應減息，而是加息，但他影響到聯署局減息」。他又表示，觀察歐美經濟數據及加上新冠肺炎在美國影響不算大等，直言「市場反映與客觀環境不匹配」，有理由相信是次或屬「人為跌市」：「讓人覺得他（特朗普）要令股市穩定上升，去年十月至今年二月股市升得急，如果一直升，到選（美國選舉）時，市就會跌。」故羅家聰認為今次情況「有點怪」，相信股市變動非單純經濟因素。