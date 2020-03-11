【新冠肺炎】港鐵計劃生產口罩料下半年可投產　引機械人消毒車站

新型冠狀病毒肺炎﹙又稱武漢肺炎﹚的疫情持續，港鐵今日﹙11日﹚表示，將會自行生產口罩並已購入相關生產器材，現時正準備設置無塵生產室，預料今年下半年投入運作，相信產量可滿足全部港鐵職員。 港鐵又指，已引進「雙氧水霧化消毒機械人」，為列車車廂及車站等作深層清潔，可透過自動噴灑霧化至特定濃度的雙氧水，深入恒常清潔難以接觸的細微縫隙。港鐵車務總監李家潤表示，早前旺角東站職員確診病毒，立即以機械人清潔後勤工作場所、公眾升降機、客務中心等。

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李家潤表示，近期口罩供應緊張，訂購後未必能順利送港，價格又昂貴，故港鐵研究生產口罩，現時已引入一部口罩生產機，利用理大專家研發的納米纖維技術物料，生產可阻隔PM2.5微粒的口罩，防護級別為ASTM Level 2、微粒子過濾效率（PFE）及細菌過濾效率達98%或以上。

料車廠內設無塵生產室

李家潤指，正準備設置生產口罩的無塵生產室，與專家研究於何處設置，暫時正測量其中一個車廠，預料最快可於今年下半年投入運作，可日產數萬個口罩，實際數量需經測試及正式投入運作，並熟習技術後方可確認，相信足夠供予港鐵職員，如產量有多，會幫助社會其他人士。

除了生產口罩，港鐵亦表示會加強消毒清潔。李家潤表示，引入20部「雙氧水霧化消毒機械人」，透過物理加壓，將霧化雙氧水控制至特定濃度（100至200ppm），再深入清潔平時較難接觸的細微縫隙，從而消除病毒、細菌，清潔範圍最大可達1,500平方米。他指，機械人操控員只需預先設定需要清潔範圍的平面圖，就可全自動操作；又或可在20米內遙距控制。

機械人由港鐵與本地生物科技公司「鎧耀生物醫藥科技有限公司」研發，對於其清潔成效及安全問題，該公司的共同創辦人劉耀南表示，霧化雙氧水接觸到細菌病毒後，可破壞其蛋白等物質，形容殺菌能力高，甚至為世界最高水準，冠狀病毒亦可消滅，而且較使用漂白水更安全。李家潤亦指，機械人可消滅金黃葡萄球菌、大腸桿菌等，港鐵會預留1小時讓雙氧水揮發。他透露，機械人大約需4小時清潔一輛8卡的列車。

旺角東站員工確診後 曾用機械人消毒車站

李家潤表示，一般遇到獨特情況，如有嘔吐物於車廂，會使用機械人作深層清潔，並非每日動用。他透露，早前一名旺角東站職員確診新冠肺炎時，曾動用機械人清潔站內的後勤區域，包括員工更衣、員工洗手間、休息室，以及公眾升降機等。不過對於之前警方曾於葵芳站發射催淚彈等特殊情況，港鐵則未有回應機械人是否可有效清潔。

李家潤又透露，計劃將納米纖維技術應用於車站通風系統的過濾網，以改善空氣質素，去年10月已於佐敦及柯士甸站測試技術。另外，又會在布質座椅，如東鐵列車頭等座、機場快線座位等，噴上抗菌塗層，加強清潔。他表示，上述所有研究項目，大約斥資2,000萬元，認為是用得其所。