【新冠肺炎】科大研消毒塗層有效90日　料最快兩星期供應市場

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，市面上消毒用品都被搶購而空。香港科技大學研究團隊近日成功研發新型智能殺菌塗層（MAP-1），有效殺滅99.9%如麻疹、腮腺炎、風疹等高傳染性細菌和病毒，以及抗藥性較冠狀病毒更高的貓杯狀病毒，團隊認為可有效防禦引發當前疫情的新型冠狀病毒。 科大團隊表示，新塗層可在金屬、玻璃、皮革及纖維等不同物料的表面提供長達90天的保護，亦可混合其他物料製作搓手液及外科口罩等。現時團隊為學校、教堂及護老院等提供噴塗服務，料兩至三星期有家用版以不同零售渠道推出市場，團隊強調價格將「非常有競爭力」。

塗層可抗禽流感、流感如H1N1型等

新塗層由科大化學及生物工程學教授楊經倫領導的團隊研發，他指現時普遍消毒方法是漂白水或酒精，但效果不能持久。新塗層原理是在物體表面形成殺菌膜，接觸到微生物的包膜和生物分子時會將之破壞。該塗層亦能防止微生物在物體表面粘附，從而達至長效抗菌。另外，塗層亦使用一種特殊的抗菌聚合物，透過接觸殺滅和抗菌黏連等技術，可有效消滅99.9%的細菌和病毒，包括禽流感、流感如H1N1型，以及貓杯狀病毒等。

楊表示，貓杯狀病毒是一種無包膜病毒，被公認為最難殺滅的病毒之一。根據美國環境保護署2016年的指引，能有效殺滅貓杯狀病毒，等同有效殺滅冠狀病毒，故相信新塗層可有效殺死新型冠狀病毒。科大合作夥伴捷和實業首席市場總監洪思聰笑言：「塗層已經殺到將軍級病毒，而新型冠狀病毒只係好似卒仔咁，都會殺得死」。

科大近日成功研發新型智能殺菌塗層，有效殺滅99.9%細菌和病毒。（科大提供）

楊強調，新塗層可用在不同物料表面上，以至衣服和即棄外科口罩等。團隊曾進行動物測試，確定新塗層對人體和環境無害，亦不會引起敏感。

新塗層在九龍醫院和靈實胡平頤養院曾進行臨床試驗，發現殺死抗藥性微生物細菌十分有效。在醫院的隔簾試驗中，耐藥性細菌數量於三周內降低了超過98.7%；另外亦曾在伊利沙伯醫院用作搓手液，效果可維持四小時。除了醫院，研究團隊亦跟水務署和渠務署合作，在水管及下水道內壁測試新塗層，用以預防微生物污染及喉管鏽蝕。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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洪思聰表示，原本塗層在今年第三季才推出，但因應疫情嚴重，故一月中起已加快生產。目前每日為兩至三間學校作噴灑消毒，當中包括即將用作中學文憑試考場的學校；亦於科大及不少社福機構中應用，會與考評局及教育局保持聯繫。洪指現時以非牟利形式為機構服務，形容是「防疫價」，而現時已和港鐵等商討合作。

洪坦言因供應鏈斷層，早前因欠缺噴樽等材料，故未能推出零售市場予消費者購買。至近日有供應商可有相關物料提供，料兩至三星期可從不同零售渠道推出市場。他又指非常樂意與口罩生產商合作，應用技術於口罩上。洪強調技術是原創香港科技，全程亦在港製造，故價格會「非常有競爭力」。