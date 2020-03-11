【新冠肺炎】消息：埃及團友領隊全染疫　食環職員返工半日始送院

新型冠狀病毒肺炎（又名武漢肺炎）疫情持續擴大，一個有食物環境衞生署職員參加的埃及旅行團，8名團員及1名領隊都已經確診或初步確診。長洲鄉事委員會在社交平台發帖指，其中一名初步確診的食環署職員在長洲市政大樓二樓辦公室工作，同一辦公室內共3名職員，而該名初步確診者非長洲居民，昨天（10日）早上曾乘中環往長洲渡輪，往長洲辦公室工作半天，獲悉有團友確診後，才到長洲醫院檢查，其後再轉送往東區醫院。據了解，他是坐直升機送到港島。

長洲鄉事委員會在社交平台發帖指，其中一名初步確診的食環署職員在長洲市政大樓二樓辦公室工作。 （資料圖片）

新華旅遊助理總經理蘇子揚今天中午與旅遊業議會會面後，向記者透露據了解，埃及團8名團員以及領隊均確診；他同時宣布，新華旅遊會暫停兩個原定於本月出發的埃及旅行團。

長洲鄉事委員會在社交平台發帖指，其中一名初步確診的食環署職員在長洲市政大樓二樓辦公室工作。 （長洲鄉事委員會facebook截圖）

同一辦公室有3名同事

長洲鄉事委員會在facebook專頁發帖，指一名在長洲工作的食環署職員初步確診，該專頁其後更新消息，指該名職員今天中午經覆檢後證實確診。

長洲鄉事委員會表示，該職員於長洲市政大樓二樓辦公室工作，同一辦公室內共3名職員，有關辦公室及周邊範圍亦已完成消毒。委員會又稱，該職員非長洲居民，昨天乘搭早上7時中環往長洲渡輪（新輝伍），往長洲辦公室工作半天，收到其他團友確診消息後立即到長洲醫院檢查，已轉送往東區醫院。而曾接載該名確診者的渡輪已安排進行徹底消毒。

據了解，八名團友中的男團友，一人是退休巡察員，另三人分別是大埔、長洲及另一區的巡察員或高級巡察員。