【新冠肺炎】武漢九旬老婦留書鼓勵確診兒子　惜最終搶救不治

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續。在重災區武漢市，當地有醫生於2月初在網上分享一名64歲確診者的九旬母親，獨自陪護兒子4日4夜，直到該名確診者獲送入醫院的經過。這對母子的故事感動無數內地網民，不少人表示希望能出手相助。 該名醫生昨日（10日）發文，透露該名64歲確診者已於入院後次日搶救不治身亡。他說之所以選擇在昨天把這個消息公開，主要是因為全國各地新增病例已經連續多天在100例以下了，「大家也許能夠接受這個殘酷的事實。」

事件中的醫生名叫林鳴，在武漢協和醫院工作。1月25日，協和醫院被徵召為定點醫院後，他被調往成人發熱門診工作。後來隨著火神山醫院的建成，再被調至急診120中心，負責將各個醫院的新冠肺炎患者轉移過去。

2月3日凌晨，他遇見九旬老婦徐美武應診。交流中得知，她沒有發燒咳嗽等症狀，來醫院是因為她的64歲兒子確診了。原來，徐奶奶為不讓其他家庭成員被感染，主動承擔起照顧兒子的重擔，獨自陪護4日4夜，直到兒子住進病房，她才能獨自一人來門診找醫生做CT檢查。

徐美武在等檢查結果的時候，找護士借了紙和筆，寫了一段話給她兒子。（微博）

徐美武在等檢查結果的時候，找護士借了紙和筆，寫了一段話給她兒子，「兒子，要挺住，要堅強，戰勝病魔。要配合醫生治療，呼吸器不舒服，要忍一忍，以便恢復。如果血壓正常，鼻孔吸氧，請求醫生。忘記給現金，托醫生帶上伍佰元，可託人買日常用品。」

林鳴表示，當場就被老人感動到了，決定在微博分享這個故事。沒想到一夜之間廣為流傳，獲過萬人分享，多人表示想要幫助徐奶奶。徐美武事後則指，兒子2月3日送進搶救室之後，家屬沒辦法再一直陪在身邊，便想著為兒子寫封信，讓他可以寬心治療。

徐美武的兒子最終於2月4日下午5時40分搶救無效去世。（微博）

可惜的是，徐美武的兒子最終於2月4日下午5時40分搶救無效去世，徐美武的信亦未能交到他的手中。林鳴和同事們商量後決定，暫時保守這個秘密，並聯繫徐奶奶所在的社區，請他們多多照顧下老人。

徐美武經過核酸檢測以後得到陰性結果，已排除感染新冠肺炎，不過由於高齡、低燒，後來一直在醫院療養。家人亦已經把徐美武兒子去世的消息告訴她。林鳴稱，徐美武得知自己兒子去世的消息，老人備受打擊，心情很不好。「我不知道為何她家人最終選擇告訴她真相，但我相信她老人家能夠挺住。」