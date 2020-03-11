【新冠肺炎】埃及遊全團染疫　專家：外地或有傳播、不應單看宗數

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情不斷擴散，曾遊印度及埃及的兩個旅行團，其團友返港後相繼確診染疫，最新從埃及返港的9人團更加全團「中招」。 印度至今聲稱只得50宗病例，埃及更只得1宗。香港大學微生物學系講座教授袁國勇日前提醒，因個別地區的檢測技術所限，不應只看確診個案判斷疫情，而應觀察該國家曾輸出多少宗病例至其他地區。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超亦指埃及團全團感染，顯示當地可能已有傳播鏈，實際疫情可能較想像中嚴重，市民外遊前必須三思。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

一個曾到訪埃及的新華旅行團，消息指其8名團友及領隊全數確診染新型肺炎，惟埃及當局至今只公布當地錄得一宗新型肺炎個案，埃及並非疫區之一。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超受訪時稱，埃及返港的旅行團友確診，顯示當地的實際情況有可能較公布的數字更差，或已出現傳播鏈及隱形病人。梁子超估計，或因埃及當地的檢測技術有限，檢驗的速度較慢所致，他舉例指美國各州亦只在今個星期起才獲發檢測用試劑，當地的確診宗數其後亦有可能上升。

他提醒市民，目前全球多國的大城市疫情漸變嚴重，市民出行時需三思，「免得過就唔好出行」，回港後應可考慮自行在家做醫學監察。

袁國勇提醒，部份地方的檢測能力較弱，需同時觀察該國有無輸出個案至井其他地方。（資料圖片／歐嘉樂攝）

唔應該睇當地確診個案，而係睇嗰個國家有幾多個案輸入去第二個國家 香港大學微生物學系講座教授袁國勇

專家：應監察海外國家的輸出個案宗數判斷疫情

香港大學微生物學系講座教授袁國勇日前受訪時提醒，一些國家或地區如印度、南美等，所公布的確診宗數較低，但必須同時觀察這些地區輸入多少宗個案至其他地方，他解釋部份地區的公共衞生環境較差，檢測病毒的能力亦較弱，需全盤了解當地疫情。以印度為例，除有輸出個案至本港，亦曾輸出至英美等地，「相信多數疫情都幾嚴重」。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦認同，發展中國家的資源有限，難廣泛為國民做病毒測試，需靠輸出個案反映當地真實感染情況；若果其他國家地區如本港一樣，有確診者到過印度後發病，就反映印度社區或已有問題，不應再到訪。

發展中國家的資源有限，無法為國民廣泛做測試，需從輸出個案反映當地真實感染情況 香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌