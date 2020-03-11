許留山遭入稟申請清盤　另藍田分店再遭業主入稟追租19.5萬元

近月多次被追租的連鎖甜品店許留山，遭一間玩具公司入稟要求清盤，根據司法機構網頁，該案將於本年6月3日在高等法院處理。 此外，許留山去年因欠租而被告的藍田分店，該店業主昨再度入稟，指許留山未有支付去年10月至今年2月的租金，因而再次追討19.5萬及要求收舖。

根據高等法院的查冊資料，權記玩具有限公司以債權人身份，向高等法院申請把許留山有限公司清盤。

另外，去年11月曾入稟控告許留山的Bansque Limited(下稱：原告)，昨再入稟控告許留山有限公司(下稱：被告)。

入稟狀指，原告於2019年7月和被告簽下租金，由同年6月20日起，把藍田匯景花園的舖位租予被告，租約為期3年，月租8.5萬元。

原告減租2萬但被告仍欠租

去年9月，原告同意把同年7月至12月的租金，減至6.5萬元。惟被告在10月起未有交租。原告本年2月發律師信，要求被告支付去年10月至本年2月的租金，合共36.5萬元，但被告都未有支付。

原告指扣除17萬的按金後，現向被告追討19.5萬元和相關損失，並要求被告交還舖位。

原告去年11月已曾入稟，指被告去年年7月至10月未有交租，因而追討逾34萬元。

案件編號：HCCW46、HCA250/2020