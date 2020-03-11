【新冠肺炎】旅遊業不滿特首「不要外遊」論　籲推第二輪紓困措施

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，特首林鄭月娥日前呼籲港人如非必要不要外遊。香港旅遊業東主協會今日（11日）回應指，政府可以對疫情嚴重的國家發出旅遊警示，但一刀切呼籲港人不要外遊，此舉將會徹底摧毀所有經營出境遊的旅行社，以及令航空公司全面停飛香港航線，牽連之廣無法想像。 香港旅行社東主協會會長葉慶寧認為，特首林鄭月娥昨日（10日）呼籲市民今日不要外遊，如判行業「死刑」，打擊很大，認為現時有疫情較嚴重的地區應列為禁止前往外，理應跟世衛的呼籲一樣「保持正常的各地交流」，但現時有港人到未有太多確診個案的埃及旅遊時，全團旅客連同領隊一同確診時，未能解答提問。 此外，香港旅行社東主協會理事陳建雄表示，相關的旅遊措施令到不少行家受到影響，當中中型影響最大，由於現時旅行社大多數為顧客進行退票程序，所涉及的流動資金不少，重挫財力不算太大的中型旅行社。

港府昨擴大入境限制措施，亦呼籲市民避免外遊。（資料圖片）

協會認為，特首發表「不要外遊」論前並未與遊遊業界溝通，也沒有考慮本已生意大跌的旅行社的慘況，令業界一時間措手不及。此外，認為特首呼籲市民「不要外遊」的同時，亦應馬上推出第二輪紓困措施，立即再派錢給所有旅行社幫助他們維持營運，直至疫情消退，旅遊業復甦為止。

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業界擔心捱不到半年

香港旅行社東主協會會長葉慶寧表示對林鄭月娥的言論表示失望，猶如判行業「死刑」，明白到政府有多方面的紓困措施，但以援助業界，但另一方面亦需要開始恢復行業運作較重要。他直言現時環境差，政府還要加多腳，旅行社的現金流只夠幫客人退票，但部份旅行社將無足夠現金營運下去，他又建議修改法例，將旅遊業賠償基金的7億元，部份取出作為支援，葉又認為，現時有疫情較嚴重的地區應列為禁止前往外，理應跟世衛的呼籲一樣「保持正常的各地交流」，但現時有港人到未有太多確診個案的埃及旅遊時，全團旅客連同領隊一同確診時，未能解答提問。

另外，現時本港大約有1700多間大中小型旅行社，由於各地的疫情仍未受控，加上香港就多個國家的外遊警示影響，嚴重影響經營，「出團」相當困難，香港旅行社東主協會理事陳建雄表示，相關的旅遊措施令到不少行家受到影響，當中中型影響最大，由於現時旅行社大多數為顧客進行退票程序，所涉及的流動資金不少，重挫財力不算太大的中型旅行社，「因為通常都有數十個夥計，一嚟又要畀人工，同事都要返公司幫手做退票，又要不停支出畀返客人，我擔心半年內未有改善嘅話，會相繼結業，中型最受影響。」