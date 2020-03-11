【DSE2020】中學一度擬墊支考生口罩　教育局：已解決問題無走數

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情蔓延，教育局早前宣布中學文憑試（DSE）筆試如期3月27日開考，並會每日向考生派發每日一個口罩，應考期間亦必須配戴口罩。 有中學校長向《香港01》表示，當局宣布推出派口罩措施後，初時一度需要學校先「墊支」派發口罩予應屆考生，但及後政府解決物流問題，所採購的50萬個口罩如期抵港，絕大部分中學均能在派發准考證時一併派發。 教育局指，全數50萬個口罩已於3月3日送交考評局，學校亦可於3月5日至12日期間提取口罩，不存在所謂「走數」問題。

中學校長會：學校有需要可改日子取口罩

中學校長會主席、香港管理專業協會羅桂祥中學校長鄧振強接受《香港01》訪問時表示，當局最初的講法是中學先「墊支」應屆考生口罩，但後來當局解決了物流問題，學校毋須「墊支」；考評局編排不同日子及時間讓中學領取口罩。據他了解，任何學校若有迫切需要，最早可於3月5日前往考評局領取。

鄧振強說，以其中學為例，原本獲編排的領取口罩時間是3月10日，但由於該校預定3月9日會派發准考證及模擬考試成績，因此提早到考評局領口罩。他表示，不同學校派准考證的時間日子均有差異，並非全數集中於3月5日，他預計本周才是派發高峰期，大部分學校理應能如期獲發考生口罩。

獅子會中學校長林日豐表示，政府準備的50萬個口罩必定涉及不同產地、批次，貨運船期不一，中學早前需向教育局提交口罩存量的文件，當局隨後會優先分配予該批存量不足的中學，因此考生所收到的口罩會有所出入。他表示，初時擔心政府訂購口罩的「情況不明朗」，因而早前已購入4層結構的口罩提供予應屆考生使用，而剛剛收到的政府採購口罩會留起備用。

中學校長會主席鄧振強表示，目前未有學校就口罩質素有特別反映，政府提供的口罩每盒50個，但並非獨立包裝。（資料圖片）

教育局昨日回應指，派發予應屆香港文憑試考生的50萬個口罩由政府物流服務署供應，由於數量龐大，口罩須採購自不同產地，其包裝及外貌也許略有不同。當局強調，若有沾污或其他問題，學校一定為學生反映，不會視若無睹地再分發給學生，教育局及考評局至今均沒有收到學校對這批口罩的投訴。

局方又強調，全數50萬個口罩已於3月3日送交考評局，學校亦可於3月5日至12日期間提取口罩，所以不存在所謂「走數」的問題。