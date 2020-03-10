【DSE2020】教育局向考生派口罩　遭質疑太薄　校長：有三層結構

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，教育局早前宣布中學文憑試（DSE）筆試如期3月27日開考，並會每日向考生派發每日一個口罩，應考期間亦必須配戴口罩。 有考生於網上討論區投訴指，教育局提供的「LyncMed」中國品牌口罩太薄。《香港01》向中學校長及應屆考生了解，發現政府當局提供的口罩有不同批次及產地，有中學同時收到兩款不同品牌的口罩，分別為中國製及俄羅斯製，均為三層結構。有校長表示，相關口罩質素「未到接受唔到咁緊張」，但校方早前已自行向應屆考生提供四層結構的口罩，政府提供的口罩會留起備用。

根據一名應屆DSE考生向記者提供的照片，獲學校派發的口罩未有印上品牌，未知實際產地，但該考生表示口罩的質素未見太差或太薄。（受訪者提供）

教育局局長楊潤雄3月4日在Facebook表示，政府已經為DSE考生準備好50萬個口罩，3月5日起中學可分批領取在派發予考生，自修生則需要在3月16日後憑准考證領取。中學分派准考證時，將按考生考試日數派發相應數量的口罩。

根據一名應屆DSE考生向記者提供的照片，學校派發的口罩未有印上品牌，未知實際產地，但該考生表示口罩的質素未見太差或太薄。中學校長會主席鄧振強表示，目前未有學校就口罩質素有特別反映，政府提供的口罩每盒50個，但並非獨立包裝、非懲教署生產的「CSI口罩」，而是屬於外國品牌。

此外，校方亦需要自行包裝口罩，學生回校繳交模擬試卷及領取准考證時，會一併獲發口罩及校方準備的酒精搓手液。

獅子會中學校長林日豐表示，該校收到兩款來自不同產地、不同品牌的口罩，分別為中國製及俄羅斯製。（資料圖片）

津貼中學議會當然執委、獅子會中學校長林日豐表示，該校收到兩款來自不同產地、不同品牌的口罩，分別為中國製及俄羅斯製，全部為三層結構。被問及質素如何、會否太薄時，林回應指：「咁又未到接受唔到咁緊張。」

林日豐說，政府準備的50萬個口罩必定涉及不同產地、批次，貨運船期不一，中學早前需向教育局提交口罩存量的文件，當局隨後會優先分配予該批存量不足的中學，因此考生所收到的口罩會有所出入。他又指，該校校監十分關心學生的狀況，同時擔心政府訂購口罩的「初時情況不明朗」，因而早前已購入4層結構的口罩提供予應屆考生使用，而剛剛收到的政府採購口罩會留起備用。

中學校長會主席鄧振強表示，目前未有學校就口罩質素有特別反映，政府提供的口罩每盒50個，但並非獨立包裝。（資料圖片）

教育界立法會議員葉建源表示，綜合目前收集到的消息，學校表示收到當局派發給DSE考生的口罩至少有兩個來源，一批來自俄羅斯，另一批來自北京朝陽區。該兩批口罩均是三層口罩，但有部分老師認為口罩較薄，不清楚會否影響功能。

葉建源表示，留意到近日網上流傳，當局派發的口罩有部分有黃點，懷疑是過期的產品，但他暫未收到相關投訴。同時，網上亦流傳有來自湖北的口罩分發給DSE考生，但未能確認相關消息。

葉建源指，教育局今早於立法會衞生事務委員會特別會議回應其的提問時表示，口罩由政府物流服務署提供。他希望政府盡快向市民澄清分發給考生的口罩的功能、是否已過期，使考生可安心佩戴該批口罩應考。

《香港01》就相關事宜向教育局及考評局查詢。考評局回覆指，教育局為所有學校考生提供外科口罩，並由考評局向學校分發，再由學校隨准考證派發予學校考生。考評局沒有該批外科口罩的生產地、規格等詳細資料，如考生對獲發的外科口罩質素有疑問，可聯絡所屬學校並向考評局反映及跟進。

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