【新冠肺炎】大嶼山巴士明起削班　來往塘福及梅窩碼頭4號線全停

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，市民減少外出，運輸業受影響。繼新巴城巴、九巴和港鐵削減班次後，新大嶼山巴士亦由明日（13日）起削減7條路線班次，其中來往塘福及梅窩碼頭的4號線，將全日暫停服務；分別由大澳及昂坪來往梅窩碼頭的1、2號線，亦會全日削班，班次最長逾2小時。 不過來往滿東邨及港珠澳大橋香港口岸的B6巴士，則會由今晚（12日）起延長服務，於晚上11時15分，加開一班車。

▼各路線最新服務安排▼

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雖然近期郊遊人士有上升趨勢，不過新大嶼山巴士表示，受疫情影響，乘客量顯著下跌，為配合實際客量需求，周五起調整7條路線的服務，其中來往塘福及梅窩碼頭的4號線，將全日暫停服務。

大澳及昂坪來往梅窩碼頭1、2號線 最長等 2小時

另外，由大澳及昂坪來往梅窩碼頭的1、2號線，亦會全日削班，其中星期一至五的1號線，由梅窩開出的班次，最疏的班次相隔70分鐘，由首班車的早上6時，需等至次班車的7時10分；由早上9時30分起，至下午5時30分的班次，亦縮減至每小時一班車。至於由梅窩碼頭開往昂坪的2號線，由平日每日11班次，縮至4班，每2小時一班車；周六亦由11班車，減至5班車；周日及公眾假期則由每日19班車，縮至10班車，班距由30分鐘至125分鐘不等，其中首班車早上8時開出，次班車需待至10時5分。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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此外，3M、11、21及23等路線，亦會修改星期一至五的時間表。由梅窩往東涌的班次，會由每日50班車，減至45班，黃昏6時後每班車的班距大部分為約30分鐘。至於由東涌來往昂坪的23號線，兩個方向都會由每日26班，削減至23班。

新大嶼山巴士表示，上述路線的服務調整根據客量實際需求修訂；同時亦考慮疫情的嚴重，會調節外勤人員的工作安排，確保有足夠員工提供巴士服務，並有足夠的載客能力，之後會繼續留意載客量，感謝乘客對特殊情況的體諒和理解。

不過在削班同時，來往滿東邨及港珠澳大橋香港口岸的B6巴士，就加開一班車延長服務，由原本晚上10時40分的尾班車，由今晚起上於11時15分，臨時在大橋口岸再加開一班。