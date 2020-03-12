【新冠肺炎】國泰3、4月停飛倫敦紐約部分航點　整體運載量減65%

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情於各地蔓延，世界衛生組織正式宣布疫情進入「全球大流行」。國泰航空今日（12日）宣布，將逐步減少90%往返中國內地的航班；並預計於3、4月大幅減少國泰及港龍航空網絡的其他航班，佔可運載量約65%。國泰表示，將暫停或減班的航班地點包括美國紐約和華盛頓、英國倫敦、台灣高雄等。

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國泰表示，鑑於疫情爆發，以及市民相應對航班需求大幅下跌，故決定將逐步減少約90%往返中國人內地的航班，暫停北京、上海浦東、成都及廈門以外的其他中國內地城市航班服務。

國泰預料，3、4月會大幅減少國泰及港龍航空網絡的其他航班，佔可運載量約65%，將暫停航班服務的地點包括台灣高雄、台中；美國紐約、華盛頓；澳洲阿德萊德；意大利羅馬、米蘭；以色列特拉維夫；英國倫敦；西班牙巴塞羅那；亞洲則就涉及清邁、巴林、加爾各答、克拉克、達沃、馬累、濟州、釜山、首爾、沖繩、福岡、名古屋、札幌、東京（羽田）、東京（成田）和大阪等城市。國泰表示，各地點的實際停飛日期及航班班次減幅或有所不同。

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國泰停飛城市：

中國—內地及港澳台地區：高雄、台中，以及所有中國內地城市（北京、上海浦東、成都及廈門除外）

美洲：紐約（紐瓦克）、華盛頓

西南太平洋：阿德萊德

歐洲：羅馬、米蘭、特拉維夫、倫敦（格域）、巴塞羅那

亞洲：清邁、巴林、加爾各答、克拉克、達沃、馬累、濟州、釜山、首爾、沖繩、福岡、名古屋、札幌、東京（羽田）、東京（成田）和大阪

註：各地點的實際停飛日期及航班班次減幅或有所不同